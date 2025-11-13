Top.Mail.Ru

Не болтай: в Роскачестве рассказали об опасности умных колонок

Артем
Лучше не говорить лишнего рядом с подобными гаджетами, считают эксперты.

По мнению специалистов Роскачества, не стоит обсуждать рядом с умными колонками важные темы, а если это необходимо — отключать микрофон. 

«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Эксперт советует отключать микрофон всякий раз, когда колонка не используется и систематично проверять разрешения, доступ к которым запрашивают устройства умного дома. То же самое касается камер ноутбуков, объектив которых лучше прикрывать.
-1
Источник:
ТАСС
Комментарии

Lord
+673
Lord
Тогда можно телефон вообще выкинуть.
33 минуты назад
#