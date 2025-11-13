Не болтай: в Роскачестве рассказали об опасности умных колонок

Лучше не говорить лишнего рядом с подобными гаджетами, считают эксперты.
«Чтобы сохранить свою конфиденциальность, лучше воздерживаться от обсуждения чувствительной информации в непосредственной близости от умных устройств. Принцип их работы предполагает постоянный анализ звукового окружения. Учитывайте также, что любая фоновая речь может фиксироваться и использоваться для формирования точного профиля пользователя, включая интересы, повседневные привычки и даже маршруты», — подчеркнул руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Эксперт советует отключать микрофон всякий раз, когда колонка не используется и систематично проверять разрешения, доступ к которым запрашивают устройства умного дома. То же самое касается камер ноутбуков, объектив которых лучше прикрывать.