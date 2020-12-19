Ценовой уровень 35 000-45 000 — самый сложный с точки зрения выбора устройства. Конкуренция тут самая высокая, причем по функциональности устройства максимально разнообразны.

Разобрались в сегменте и выбрали пять лучших девайсов под разные запросы.

Самый оригинальный: realme X3 SuperZoom

Смартфоны линейки realme X - чуть ли не единственные оставшиеся «убийцы флагманов». В 2020 году предфлагманы и смартфоны среднего класса предлагают баланс по всем параметрам и минимальные характеристики для работы без ограничений. Это удобно с точки зрения пользователя, меняющего девайс раз в три года, и скучно для тех, кто следит за индустрией.

Я отношусь ко второй категории, так что позвольте поговорить об устройстве, сильнее всех удивившем меня. Главная особенность устройства — камера и конкретно перископический зум. Он 5-кратный оптический и 60-кратный цифровой. Кроме того, в модуле стоит оптическая стабилизация, и при увеличении кадр будет меньше трястись. Основной сенсор оптической стабилизации не получил.

В остальном камера обычная. Разрешение основной камеры — 64 + 8 + 8 + 2 Мп. Это главный модуль, ультраширокоугольный, телефото и сенсор для анализа глубины резкости.

Также интересно железо смартфона. Процессор — Snapdragon 855 Plus. Это прошлогодний флагманский чип. При этом, его мощности хватит минимум на три года. Это лучше и рациональнее, чем семейство Snapdragon 700.

У экрана смартфона есть и плюсы, и минусы. Его фишка — частота обновления 120 Гц. При этом, матрица — IPS. Цвета недостаточно насыщенные, черный — скорее темно серый, а сканер отпечатка пальца расположен на боковой грани, а не под дисплеем. Диагональ — 6,6 дюйма, разрешение — Full HD+.

Самый сбалансированный: OnePlus 8T

Противоположность realme X3 SuperZoom. Сбалансированный смартфон сразу по четырем параметрам, экрану, производительности, автономности, программному обеспечению. Поэтому OnePlus — iPhone от мира Android. Ее смартфоны - одни из самых универсальных, выходят редко, а компания создает сообщество и собственную культуру потребления вокруг своих продуктов.

Но вернемся к самому смартфону. Процессор топовый — Snapdragon 865, экран тоже — диагональ 6,55 дюйма, разрешение 2400 x 1080 пикселей, частота обновления 120 Гц. Оболочка OxygenOS для Android — одна из самых приятных и удобных.

Лучшая камера: Huawei P40

Камера не относится ни к плюсам, ни к минусам. Разрешение — 48 + 16 + 5 + 2 Мпикс. По качеству фотографии достойные, но до уровня флагманов Samsung, Huawei и Apple не дотягивают. Фишка — оптическая стабилизация.

Под линейкой P стабильно выходят минимум два флагмана — с максимальной функциональностью и попроще. Второй обычно дешевле и компактнее. Второе — даже причина выбрать его, не руководствуясь размером бюджета. Он удобнее. В уходящем году такой — Huawei P40.

Диагональ экрана — 6,1 дюйма. Да, в 2020 году это компактное устройство. Технология — AMOLED, разрешение — Full HD+. Единственный минус экрана — частота обновления составляет 60 Гц, а не 120 или хотя бы 90. В 2020 году это тренд мобильного рынка.

По остальным параметрам устройство также оптимальное. Чип — Kirin 990, емкость аккумулятора — 3800 мАч, камера тройная с разрешением 50+16+8 Мпикс. Главный недостаток устройства — отсутствие сервисов Google, их нужно устанавливать самому с помощью APK-файлов.

Самый странный: iPhone SE

В 2020 году Apple выпустила смартфон в корпусе 2014 года — кнопка на передней панели корпуса, широкая рамка, одна основная камера. С точки зрения трендов, устройство отсталое. Тем не менее летом оно стало самым популярным, то есть в глазах пользователей девайс лучше современных Huawei, Samsung и Xiaomi. Таковы законы рынка: если устройство покупают, значит оно стоит своих денег.

iPhone SE — еще один показатель того, как Apple умеет делать востребованные устройства, идя вразрез с трендами. Это логично. Достаточно взглянуть на запросы пользователей, и вы поймете, почему смартфон удет успешен, несмотря на его архаичность. Есть запрос «мне нужен смартфон на iOS, все остальное неважно, бюджет до 40 000 рублей». В этом случае SE — единственный вариант.

Впрочем, у устройства есть и плюсы. Смартфон работает на одном из самых мощных процессоров на мобильном рынке. A13 Bionic был лидером в этом плане на момент выхода в сентябре 2019 года, теперь же он просто очень мощный. Чип надолго сохранит актуальность — он точно будет работать без ограничений в течение как минимум трех лет. Это сильнейшая сторона iPhone. Люди меняют их раз в три года.

Бесспорный минус устройства — автономность. Емкость — 1821 мАч, это катастрофически мало. Столько же у iPhone 7 и 8, автономность — их худшая сторона. При этом, A13 Bionic требует гораздо больше заряда, чем чипы предшественников SE. То есть время работы без подзарядки будет еще короче.

Самый компактный среди Android: Google Pixel 4a

Альтернатива iPhone SE на Android. Смартфон получил OLED-экран диагональю 5,81 дюйма с разрешением 2340×1080 пикселей. Процессор Qualcomm Snapdragon 730G, 6 Гбайт оперативной памяти, 128 Гбайт накопителя.

Фишка устройства - звук. Тут стоят стереодинамики и даже добавлен 3,5-мм аудиоразъём. Минус - расположение сканера отпечатка пальца: он стоит на задней панели. К недостаткам относится и автономность - емкость аккумулятора составляет всего 3140 мАч.

Основная камера двойная, разрешение 12,2 + 16 Мпикс, добавлены оптическая и цифровая стабилизации. Фронтальная камера 8-мегапиксельная и размещена в О-образном вырезе экрана.





