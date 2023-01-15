Не показывайте эти серьги-наушники девушке. Вам придется их купить

Наушники Nova H1 выполнены из настоящих драгоценных металлов и жемчуга. Кроме того, это полноценное украшение, которое крепится при помощи клипсы или гвоздика, если в ушах есть прокол. Гаджет использует направленный звук, позволяя не терять контакт с обстановкой на улице.Новинку для женщин, представили в рамках выставки CES 2023. Nova H1 выполнены из жемчуга в который встроен динамик и аккумулятор. Аудиосерьги крепятся к ушам двумя способами — гвоздиком или клипсой по выбору. На выбор доступны крепления из золота или серебра. Чтобы все выглядело гармонично, наушники не прилегают плотно к уху, а используют направленный звук, который не будет мешать окружающим. Несомненно, такой способ не способен передать широкий диапазон музыкальных композиций, но, как заявляет производитель, благодаря «жемчужному» звучанию результат не разочарует пользователей. Также есть встроенная кнопка, позволяющая управлять воспроизведением треков и отвечать на телефонные звонки.Что касается автономности, Nova H1 продержаться 3,5 часа в режиме воспроизведения музыки или 2,5 во время разговора. Зарядный кейс, обеспечивает три полных заряда наушникам. Примечательно, что аккумулятор сменный, что логично, учитывая стоимость гаджета. В настоящее время новинка доступна только в Европе по цене €695 в золотом и €595 в серебряном вариантах.