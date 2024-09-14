Не покупайте Apple Watch из этих двух стран! Они заставят вас страдать

Apple Watch Series 10 MXXXX/CH/B;

Apple Watch Ultra 2 MXXXX/CH/B;

Apple Watch SE (2-го поколения) MXXXX/CH/B.

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Спустя почти неделю после анонса новых гаджетов компания Apple разместила на своём сайте подробности о некоторых изменениях в Apple Watch для двух стран. Спойлер: у них очень медленная зарядка и специфичный кабель питания.Недавно мы рассказывали, что власти Китая запретили продажу MagSafe-аксессуаров из-за использования определённых радиочастот. Вот именно по этой же причине Apple была вынуждена переделать зарядку смарт-часов для этой страны. Теперь все Apple Watch, продающиеся в Китае и Индонезии соответствуют Правилам беспроводной передачи энергии WPT.WPT ограничивает частоты, которые устройства, включая Apple Watch, могут использовать для зарядки своих аккумуляторов. Поэтому в этих двух странах Apple Watch поставляются со специальным кабелем для зарядки и только от него и заряжаются. На нём есть маркировка WPT. Но самое главное, что они не поддерживают быструю зарядку, а кабель несовместим с глобальными версиями смарт-часов.Вот этих моделей Apple Watch стоит избегать:Также избегайте всех Apple Watch, продаваемых в Индонезии или привезённых из этих стран. На коробке таких девайсов есть маркировка WPT Compliant.