Не покупайте MacBook Pro, Mac Mini и iMac сейчас! Apple скоро их обновит

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Инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман поделился информацией о планах Apple по выпуску новых компьютеров с чипами M4 до конца 2024 года.В новом выпуске информационного бюллетеня Power On Гурман заявил, что Apple готовится перевести все оставшиеся модели Mac на чипы нового поколения. Напомним, в этом году компания успела выпустить MacBook Air с чипами M3 и iPad Pro на M4. Теперь сообщается, что в октябре-ноябре 2024 года чипы серии M4 получат MacBook Pro, Mac Mini и iMac, а все остальные модели, включая MacBook Air, Mac Pro и Mac Studio, только в 2025 году.Источник уверен, что Apple переводит компьютеры на чипы M4 только из-за улучшенного нейропроцессора Neural Engine, который играет ключевую роль в обработке задач ИИ.Кроме того, Гурман заявил, что одна из моделей Mac получит «серьёзные нововведения». Вероятно, речь идёт о внедрении сканера Face ID в MacBook Pro 2024 года.