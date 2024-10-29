Не покупайте новые iPhone из этой страны. Вы лишите себя многих функций
Фархад Усманов —
С прекращением официальных продаж гаджетов Apple в России местные ритейлеры начали привозить iPhone, iPad и Mac из разных стран. Однако не все девайсы можно смело покупать, если вы не хотите столкнуться с региональными ограничениями.
Если раньше «проблемными» были только эмиратские и японские iPhone и iPad (определить можно по буквам AE/A и J/A в номере модели), то с появлением Apple Intelligence и нейросетевых функций всё стало немного сложнее. К слову, региональные ограничения на FaceTime и звук затвора камеры можно обойти, если поставить российскую SIM-карту (или другой страны). При этом в автономном режиме такой фокус не сработает — связь должна быть активной.
С релизом iOS 18.1 владельцам iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и смартфонов линейки iPhone 16 стали доступны нейросетевые функции Apple Intelligence. Некоторые из них работают даже без смены региона на США в настройках. Речь идёт о «волшебном ластике», который удаляет объекты на фото. Как выяснилось в нашем опросе, эта функция не будет работать ни при каком раскладе на девайсах, предназначенных для рынка Китая (CN/A). Речь идёт о тех самых «двухсимочных» версиях. Помимо прочего, на них также нет FaceTime Audio, и обойти эти ограничения невозможно.
Смена IP, SIM-карты и прочие фокусы не сработают. Сама Apple уже подтвердила эту информацию. Единственное, что остаётся владельцам таких iPhone — ждать, пока Apple Intelligence появится в Китае. Правда, это случится не скоро, а ChatGPT заменят на условный Beidou.
Если вы только собираетесь покупать новенький iPhone 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, и вам нужен Apple Intelligence, лучше избегать моделей с двумя физическими SIM-картами. С будущими обновлениями iOS они будут получать всё меньше новых функций.
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Рекомендации
Комментарии
+68
В Дубайских и Корейских внутри РФ с нашей симкой все ок. А вот в китайских айфонах вроде повсеместно свои нюансы с аудио вызовами и другим названием WiFi
Сегодня в 15:39
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вы можете поставить регион ОАЭ, но с российской сим-картой всё будет работать. А если слетать в Дубай, поставить их сим-карту и выставить регион Россия — работать уже не будет
Сегодня в 17:16
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Ну правильно. Ты попадаешь в другую страну и получаешь проблему в другой стране.
час назад в 18:44
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