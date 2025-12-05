Мечтали собрать или проапгрейдить ПК? Не получится — теперь этих денег хватит только на оперативную память



Российский рынок компьютерных комплектующих переживает очень странные времена. Стоимость оперативной памяти достигла абсурдных величин: сейчас за пару микросхем требуется заплатить столько же, за сколько совсем недавно можно было приобрести целый системный блок среднего уровня.

Вот один из самых ярких примеров: всё лето 2025 года набор из двух планок DDR5-памяти Kingston Fury Impact на 64 ГБ стоил в DNS меньше 18 тысяч рублей. К октябрю он подорожал до 30 тысяч, в конце ноября цена взлетела до 52 тысяч, а за последнюю неделю поднялась ещё почти в два раза — до 93,5 тысяч рублей. Таким образом, всего за несколько месяцев эти планки подорожали более чем в пять раз.Причина столь резкого подорожания носит глобальный характер и напрямую связана с искусственным интеллектом. По всему миру наблюдается бум строительства дата-центров и ИИ-кластеров, из-за чего крупнейшие производители чипов и памяти — такие как Samsung, Micron и SK Hynix — массово переориентируют свои производственные мощности и логистические цепочки. Вместо того чтобы поставлять компоненты на розничный рынок для сборки персональных компьютеров, они выполняют многомиллиардные контракты с корпорациями вроде NVIDIA, Amazon, Google и Microsoft. Эти компании скупают память и чипы на годы вперёд для создания инфраструктуры под генеративный ИИ.В результате на полках магазинов и складах дистрибьюторов остаются лишь остатки прежних поставок. Предложение стремительно сокращается, а спрос со стороны геймеров, специалистов и обычных пользователей, желающих апгрейдить свои ПК, остаётся. Это создаёт идеальные условия для спекулятивного роста цен, который мы сейчас наблюдаем. Ситуация усугубляется долгосрочным характером кризиса. Строительство новых фабрик по производству полупроводников занимает годы, а существующие мощности уже перепрофилированы под нужды ИИ-индустрии. Эксперты прогнозируют, что дефицит и высокие цены на оперативную память и SSD сохранятся как минимум до 2028 годов.Для российского пользователя это означает, что сборка или апгрейд компьютера в ближайшие годы может превратиться из рядовой процедуры в крайне затратное мероприятие. Цены на оперативную память и SSD-накопители уже приближаются к стоимости готовых систем в прошлом, а в перспективе станут ещё выше.