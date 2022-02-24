Как заметил сайт iphones.ru, продукция Apple в пересчёте на евро стала продаваться в России дешевле, чем в Европе. Например, iPhone 13 Pro 128 ГБ можно купить за 99 990 р. (а не за 1149 евро или 108 тысяч) рублей, а AirPods 3 за 16 490 рублей (а не 199 евро или 19 тысяч рублей).
Это произошло из-за того, что Apple и часть реселлеров ещё не отреагировали на изменение курса рубля по отношению к доллару и евро.
В то же время некоторые магазины (например, DNS) сообщают, что указанные на ценниках цены неактуальны, а актуальные цены нужно уточнять у продавцов. Ценники меняются с учётом актуального курса, и цены на некоторые товары увеличились примерно на 30%.
Так, к примеру iPhone 12 в минимальной конфигурации продаётся уже не за 70, а за 90 тысяч рублей. При этом магазины стараются нивелировать рост цен маркетинговыми акциями и продажей в кредит.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Проще тогда на официальном сайте Apple купить.
Когда девайсы невозможно будет даже активировать, не говоря уже о полноценном использовании.
Тогда эти погремушки ценой от 100к даром никому не будут нужны.