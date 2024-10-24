Не спешите брать iPad mini 7! Следующее поколение получит OLED-дисплей





Глава аналитической компании Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил в сервисе микроблогов Х, что следующий iPad mini будет оснащён OLED-дисплеем.Для сравнения новый iPad mini 7 получил такой же LCD-экран, как и его предшественник. В целом изменений в свежей модели не так много, чтобы обновляться на неё с iPad mini 6 или вообще рассматривать этот планшет для покупки. Однако версия с OLED-дисплеем обеспечит более яркую и насыщенную цветопередачу, а также позволит сделать более тонкие рамки. Вдобавок Apple может наконец-то увеличить частоту обновления экрана в «мини» до заветных 120 Гц.Единственный минус — сроки. Учитывая, что iPad mini 7 вышел только вчера, до анонса iPad mini 8 может пройти несколько лет. С другой стороны, Apple ежегодно обновляла iPad mini в период с 2012 по 2015 год.