Не такие, как все: обзор наушников Nothing Headphone (1)

Компания Nothing одна из немногих, кто в последние несколько лет хоть как-то старается встряхнуть индустрию гаджетов. На первый взгляд все дело в необычной и даже вычурной внешности. Однако, познакомившись с полноразмерными наушниками Headphone (1) поближе, смело заверяю — это устройство гораздо глубже, чем кажется. В чем секрет, — рассказываю в этом обзоре.
Содержание
• Технические характеристики
• Комплектация, дизайн и эргономика
• Приложение и функциональность
• Звук и шумоподавление
• Автономность
• Впечатления
Наушники Nothing Headphone (1) на тест предоставили наши друзья из restore:
Технические характеристики• Динамики: 40-миллиметровые драйверы, 16 Ом
• Частотный диапазон: 20 Гц — 40 кГц
• Кодеки: AAC, SBC, LDAC
• Bluetooth: 5.3
• Многоточечное соединение: есть
• Шумоподавление: 42 дБ
• Микрофоны: шесть
• Аккумулятор: 1040 мА·ч
• Время работы: до 80 часов
• Вес: 329 гр
• Цвета: белый, черный
Комплектация, дизайн и эргономика
Наушники лежат в плотном защитном кейсе на молнии, материал которого по ощущениям напоминает фетр. Внутри над наушниками есть небольшой отсек под пару комплектных кабелей: классический 3,5 мм и USB-С для зарядки и передачи звука, если привычный порт под «джек» отсутствует.
Футуризм Nothing Headphone (1) приковывает с первого взгляда: квадратные алюминиевые чаши поверх украшены прозрачным эллипсом. Пластиковый держатель не имеет привычных ступеней регулировки, благодаря чему настраивается точно под размер головы, при этом крепко держит выбранную позицию.
Несмотря на причудливую форму чашек, амбушюры наушников округлые и выполнены из экокожи с эффектом памяти. Поначалу они кажутся жестковатыми, но со временем такое решение начинаешь ценить из-за плотности прилегания.
Управление Nothing Headphone (1) тоже неординарное и собрано на правой чаше. На нижней грани физический рычажок включения, порт USB-C и аудиовход 3,5 мм.
На правой грани ролик, который плавно регулирует громкость при прокрутке и ставит трек на паузу при нажатии. Ниже расположен рычажок, при отклонении которого переключаются треки. Словами сложно описать весь кайф управления этими элементами, это нужно прочувствовать. Но что точно можно сказать — Nothing открыла новый способ подчеркнуть тактильность управления.
Также на внешней стороне чаши есть еще одна кнопка. По умолчанию она вызывает голосового ассистента, но может быть перенастроена под более полезные функции, о чем я расскажу позже.
На голове Nothing Headphone (1) сидят удобно. Уши полностью окутаны амбушюрами, а вставка из экокожи на оголовье смягчает давление. За счет металла вес устройства составляет 329 грамм. Цифры кажутся слегка избыточными, но по факту не причиняют дискомфорта даже при длительном использовании.
Дизайн Nothing Headphone (1) — это восторг. Визуальная экстравагантность вкупе с небанальным управлением не оставляет равнодушным, предлагая действительно новый опыт при использовании столь привычного гаджета. По части сборки претензий нет. Каждое нажатие кнопки отчетливо, а поворотные элементы удивляют плавностью.
Приложение и функциональностьНаушники работают в связке с приложением Nothing X. За его лаконичностью скрывается весьма богатый набор инструментов.
• Шумоподавление. В этом разделе регулируется режим ANC. Сам «шумодав» имеет три степени интенсивности: низкая, средняя и высокая. Также можно включить адаптивный режим, который будет глушить посторонние звуки на свое усмотрение. Все это можно отключить или перевести в режим прозрачности, если не хотите терять контроль над окружающей обстановкой.
• Пространственный звук. Функция создает впечатление концертного зала. Будто звук находится прямо перед тобой и остается на месте при повороте головы. Штука интересная, но слегка влияет на чистоту звучания. Также эффект можно зафиксировать, что придаст треку дополнительного объема.
• Оптимизация баса. Добавляет плотности низким частотам, если изначальных параметров мало. Есть 5 уровней регулировки.
• Эквалайзер. Подстроить звук под себя дают тремя разными способами. Простой эквалайзер регулируется только по трем параметрам: низкие, средние и высокие частоты. Продвинутый предлагает восемь полос настройки. Также можно загрузить один из шести пресетов, созданных экспертами по звуку.
• Управление. Этот пункт подскажет, как управлять наушниками, и меняет назначение функциональной клавиши, что расположена на внешней стороне правой чаши. Вместо голосового ассистента можно выбрать активацию «шумодава», пространственного звука, готовой настройкой эквалайзера, а также отключить микрофон. Функции привязываются к короткому нажатию и удержанию кнопки.
• Режим малой задержки. Как правило используется геймерами для снижения отставания звука при беспроводном соединении.
• Двойное подключение. Выбор устройств, между которыми будут переключаться наушники.
• Настройки устройства. В пункте спрятали две полезные функции. Обнаружение в ушах — останавливает трек, когда наушники сняты, и опция поиска — воспроизводит сигнал, если устройство потерялось в комнате.
• Описание. Содержит информацию об устройстве и пункт обновления прошивки
Звук и шумоподавлениеЗвучание Nothing Headphone (1) можно назвать честным. Хорошая звуковая детализация представляет трек таким, каким его задумал автор, а в некоторых моментах уловить огрехи при сведении. С изначальными настройками средние частоты немного преобладают над басом и высокими, но это легко поправляется настройками эквалайзера.
Инструментальная классика или композиции с женским вокалом звучат лучше всего, если не копаться в настройках. А вот к агрессивному техно или плотному металлу лучше найти свой подход через эквализацию. А чтобы лишний раз не подкручивать частоты, можно привязать подобранный пресет к функциональной клавише.
Вполне вероятно, что если вы не склонны к аудиофильским замашкам, то и вовсе не станете заморачиваться с ручной настройкой. Звук — вещь субъективная, а Nothing Headphone (1) вполне сбалансированы в этом плане в пределах своих возможностей.
Немного о шумоподавлении. Соседа с перфоратором, работу кофемашины или других бытовых приборов в квартире наушники глушат очень достойно. Вокруг словно создается вакуумный пузырь, в котором вы наедине с любимым исполнителем.
Автономность
В Nothing Headphone (1) стоит батарея на 1040 мА·ч, что обеспечивает наушникам очень достойную автономность:
• С кодеком AAC без шумоподавления — до 80 часов.
• С кодеком AAC с шумоподавлением — до 35 часов.
• С кодеком LDAC без шумоподавления — до 54 часов.
• С кодеком LDAC с шумоподавлением—до 30 часов.
С 0 до 100% наушники заряжаются за пару часов. А если долго стоять у розетки нет времени, то 5 минут зарядки хватит на 5 часов треков без «шумодава» и 2,5 часов с ним.
Впечатления
Сейчас в restore: цена Nothing Headphone (1) составляет 25 990 рублей. Это наушники, которые впечатляют как внешне, так и внутренне. Незаурядный дизайн заставляет обратить на себя внимание. Совершенно иной подход к управлению позволит взглянуть на сегмент наушников под новым углом. Между тем, не потерялось и основное назначение гаджета — звук. Он чистый, детализированный, честный, а гибкость настроек и функция пространственного аудио откроют уже знакомых исполнителей с новой стороны.
• Купить беспроводные наушники Nothing Headphone (1) в restore:
Реклама ООО «реСтор».
Подробнее на re-store.ru.
ИНН 7709678550
erid: F7NfYUJCUneTSU69tYzP