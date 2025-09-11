Не тем местом думали: реклама iPhone Air в Южной Корее не прошла цензуру

Жест стал популярным мемом в корейском цифровом пространстве, где он используется для выражения пренебрежения или насмешки. Этот культурный контекст значительно отличается от глобального восприятия жеста, где он обычно означает что-то небольшое или точное. Apple, известная внимательным отношением к локальным особенностям, оперативно отреагировала на потенциальную проблему.
Решение изменить рекламные материалы отражает растущую важность культурных особенностей в глобальном маркетинге технологических гигантов. Международные бренды всё чаще сталкиваются с необходимостью адаптации контента с учётом местных культурных кодов и потенциально оскорбительных ассоциаций, которые могут не быть очевидными на глобальном уровне. Способность Apple к быстрой адаптации контента под особенности конкретного рынка помогает компании поддерживать позитивный имидж и избегать непреднамеренных культурных конфликтов.