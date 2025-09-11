Не тем местом думали: реклама iPhone Air в Южной Корее не прошла цензуру

Александр
Компания Apple внесла изменения в рекламные материалы для iPhone Air в Южной Корее, убрав изображение руки, напоминающей эмодзи 🤏. Это решение связано с тем, что данный жест в корейских социальных сетях и интернет-культуре приобрел уничижительное значение, часто используясь для намёков на размер мужского достоинства. Компания осознанно избежала потенциально оскорбительных ассоциаций, продемонстрировав уважение к культурным особенностям местного рынка.

Жест 🤏 стал популярным мемом в корейском цифровом пространстве, где он используется для выражения пренебрежения или насмешки. Этот культурный контекст значительно отличается от глобального восприятия жеста, где он обычно означает что-то небольшое или точное. Apple, известная внимательным отношением к локальным особенностям, оперативно отреагировала на потенциальную проблему.

Решение изменить рекламные материалы отражает растущую важность культурных особенностей в глобальном маркетинге технологических гигантов. Международные бренды всё чаще сталкиваются с необходимостью адаптации контента с учётом местных культурных кодов и потенциально оскорбительных ассоциаций, которые могут не быть очевидными на глобальном уровне. Способность Apple к быстрой адаптации контента под особенности конкретного рынка помогает компании поддерживать позитивный имидж и избегать непреднамеренных культурных конфликтов.
Комментарии

+756
jkttim
Что можно сказать, молодцы👏
2 часа назад в 13:07
#
kardigan
+4168
kardigan jkttim
Кто молодцы? Корейцы или маркетологи apple?
Явно не от доброты душевной, а прибыли ради.
час назад в 13:49
#
–6
nomer09 jkttim
Тебя бы это сильно задело?)
час назад в 14:06
#