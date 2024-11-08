Не то, чем кажется: Portronics представил гаджет-обманку за 1,5 тыс рублей

Артем


Внешне Power Shutter не отличить от фотокамеры, но у него совсем иная функция.

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Бренд электроники Portronics представил недорогую новинку Power Shutter. Ее дизайн напоминает «мыльницу» с объективом, затвором, вспышкой, — все, как у настоящих фотоаппаратов. Однако на деле это компактный пауэрбанк на 10 000 мА·ч.



Импровизированный объектив скрывает магнитное кольцо MagSafe для беспроводной зарядки, а в корпусе прячутся два кабеля: USB-C и Lightning. Последнее выполняет роль шнурка на запястье. Также зарядное устройство оснастили дисплеем на торце гаджета — удобно следить за остатком заряда. 



Быстрый заряд по воздуху обеспечивается стандартом Qi и достигает мощности 15 Вт, по проводу быстрее — до 22,5 Вт. Производитель обещает до 1000 циклов зарядки. 



Пока Portronics Power Shutter представлен в Индии и доступен в черной и белой расцветках. За пауэрбанк-обманку просят $16 (~1,5 тыс рублей). Скорее всего, вскоре гаджет можно будет достать на AliExpress
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Источник:
Phone Arena
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