OnePlus
В сеть утекли фотографии грядущего OnePlus 9. Снимки проливают свет на некоторые подробности смартфона. Например, на массивном модуле камеры красуется название технологии Ultrashot. Скорее всего, новинка получит сенсоры с разрешением на 48 и 16 мегапикселей.

Фронтальная панель может быть хорошо знакома пользователям 8T с плоским экраном 6,55 дюйма, разрешением 1080p, частотой обновления 120 Гц, HDR и отверстием под селфи-камеру. Если верить утечкам, смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 888 от Qualcomm в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Судя по предыдущем сериям, OnePlus также готовит версию высокого уровня с приставкой Pro, которая получит больше памяти.

Ожидается, что OnePlus 9 Pro сохранит изогнутый экран с более высоким разрешением по сравнению с обычной девяткой. 


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Источник:

Engadget Engadget

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