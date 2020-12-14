





Ожидается, что Samsung выпустит линейку смартфонов S21 в 2021 году. На YouTube появилось видео, в котором сравнивается предполагаемый Galaxy S21+ с iPhone 12 Pro.Задняя часть iPhone 12 Pro изготавливается из матового стекла, а спинка предполагаемого Galaxy S21+, похоже, выполнена из пластика. Объективы камер неанонсированного флагмана Samsung расположены вертикально, в то время как у айфона они сложены в массив треугольной формы. Сами объективы выглядят примерно одинакового размера в обоих устройствах.Судя по всему, рамки вокруг дисплея Galaxy S21+ стали еще меньше, а для селфи-камеры в верхней части экрана используется отверстие, так называемая технология Infinity-O.Если верить слухам, Samsung в грядущей флагманской линейке будет использовать процессоры Qualcomm Snapdragon 888 и Exynos 2100 в зависимости от региона. Также недавно появилась информация, что южнокорейский производитель может отказаться от адаптеров питания и наушников в комплекте своих предстоящих устройств.