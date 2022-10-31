MediaTek iPhone 14

Неизвестный китайфон со свистом обогнал iPhone 14 Pro Max в игровом тесте

Александр



Инсайдер Digital Chat Station поделился результатами тестирования неизвестного смартфона с процессором MediaTek Dimensity 9200 в бенчмарке GFXBench. Этот тест показывает игровые возможности мобильных устройств — в частности, показатели FPS при сильной нагрузке на графику.

Dimensity 9200 показал более высокие результаты производительности в игровом тесте GFXBench, нежели Apple A16 Bionic (установлен в iPhone 14 Pro и Pro Max) и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с графикой Mali-G715 (используется во флагманских Android-смартфонах).

  • Dimensity 9200: 328 FPS (тест Manhattan 3.0), 228 FPS (тест Manhattan 3.1)
  • A16 Bionic: 280 FPS (тест Manhattan 3.0), 200 FPS (тест Manhattan 3.1)
  • Snapdragon 8 Gen 1: 281 FPS (тест Manhattan 3.0), 188 FPS (тест Manhattan 3.1)

Ранее смартфон с MediaTek Dimensity 9200 был протестирован в AnTuTu. Он набрал более 1 260 000 баллов, что примерно на 150 тысяч баллов, чем у ближайших конкурентов, в которых используются процессоры Qualcomm Snapdragon.

Компания MediaTek ещё не выпустила Dimensity 9200, но уже известно, что этот процессор оснащён ядрами ARM Cortex-X3 в нескольких кластерах с разной максимальной тактовой частотой (приблизительно от 2 до 3 ГГц), а также графическим чипом ARM Immortalis-G715 с поддержкой трассировки лучей. На 8 ноября у MediaTek назначена презентация. Вероятно, Dimensity 9200 будет представлен именно на ней и там же могут быть анонсированы первые смартфоны, оснащённые этим процессором.

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Источник:
GSM Arena
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Комментарии

+701
Stylus
да-да, знаем мы ваши эти попугаи на андройдах, 5 минут и он уже тротлит как собака, и не так уже всё радужно.
29 минут назад
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