Неизвестный китайфон со свистом обогнал iPhone 14 Pro Max в игровом тесте





Инсайдер Digital Chat Station поделился результатами тестирования неизвестного смартфона с процессором MediaTek Dimensity 9200 в бенчмарке GFXBench. Этот тест показывает игровые возможности мобильных устройств — в частности, показатели FPS при сильной нагрузке на графику.



Dimensity 9200 показал более высокие результаты производительности в игровом тесте GFXBench, нежели Apple A16 Bionic (установлен в iPhone 14 Pro и Pro Max) и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 с графикой Mali-G715 (используется во флагманских Android-смартфонах).





Dimensity 9200: 328 FPS (тест Manhattan 3.0), 228 FPS (тест Manhattan 3.1)

A16 Bionic: 280 FPS (тест Manhattan 3.0), 200 FPS (тест Manhattan 3.1)

Snapdragon 8 Gen 1: 281 FPS (тест Manhattan 3.0), 188 FPS (тест Manhattan 3.1)

Ранее смартфон с MediaTek Dimensity 9200 был протестирован в AnTuTu. Он набрал более 1 260 000 баллов, что примерно на 150 тысяч баллов, чем у ближайших конкурентов, в которых используются процессоры Qualcomm Snapdragon.Компания MediaTek ещё не выпустила Dimensity 9200, но уже известно, что этот процессор оснащён ядрами ARM Cortex-X3 в нескольких кластерах с разной максимальной тактовой частотой (приблизительно от 2 до 3 ГГц), а также графическим чипом ARM Immortalis-G715 с поддержкой трассировки лучей. На 8 ноября у MediaTek назначена презентация. Вероятно, Dimensity 9200 будет представлен именно на ней и там же могут быть анонсированы первые смартфоны, оснащённые этим процессором.