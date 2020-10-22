Несколько покупателей пожаловались на новые чехлы для iPhone 12. Они получили дефектные чехлы, в которых нет отверстий для динамиков.

Чехол

На reddit было две отдельные темы от владельцев iPhone 12, в которых пользователи обсуждают бракованные чехлы. В одном из постов сообщается, что консультант Apple сказал покупателю, что в корпусе не должно быть отверстий для динамиков, что, конечно, неправильно.

Чехол

Пока сообщений о дефектных чехлах не очень много. Если вы получили новых аксессуар без отверстий для динамиков, то его можно обменять на новый, связавшись со службой поддержкой Apple или обратившись в магазин.

На оригинальных кейсах Apple в нижней части корпуса по бокам от выреза для порта Lightning должны располагаться отверстия под динамики. В противном случае аксессуар будет заглушать звук смартфона.


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Источник:

Macrumors Macrumors

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