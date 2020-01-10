





Компания Cyrcle показала на выставке CES 2020 круглый смартфон. Несмотря на то, что это всего лишь прототип, она собирается выпустить его в продажу, и он будет не дешёвым.Смартфон Cyrcle выглядит необычно: у него пластиковый корпус и круглый экран диагональю 3,5 дюйма с разрешением 800×800 пикселей. Внутри находятся 2 ГБ оперативной памяти, 16-гигабайтный накопитель, две 13-мегапиксельные камеры (одна спереди, другая сзади), модуль 4G и аккумулятор ёмкостью 2000 мАч. В качестве операционной системы используется Android 9.0.Из необычных функций можно отметить наличие двух 3,5-мм аудиовыходов и универсального порта зарядки, который позволяет использовать как кабель USB Type-C, так и micro USB.Корпус смартфона Cyrcle был напечатан на 3D-принтере и выглядит неряшливо, компания даже не постаралась убрать неровности на вырезах для портов и индикаторов. Несмотря на это и на крайне убогую по современным меркам начинку, смартфон должен появиться в продаже по цене флагмана — 700 долларов (около 43 тысяч рублей по существующему курсу).Само собой возникает вопрос: как пользоваться приложениями и играми на круглом экране, если все они они заточены под прямоугольный интерфейс? Глава компании Cyrcle Кристина Сир пояснила, что в смартфоне используется фирменная оболочка, которая автоматически адаптирует интерфейс приложений под нестандартный формат.