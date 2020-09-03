





Компания TCL анонсировала в рамках выставки IFA несколько новых устройств. Она показала беспроводные наушники, смарт-часы с фитнес-возможностями, два планшета, смартфон, а также очки, которые показывают изображение в формате виртуальной реальности.У TCL готов лишь прототип VR-очков Project Archery, зато уже в поколении 3.0. Этот гаджет будет оснащаться двумя миниатюрными OLED-экранами, глядя на которые пользователю кажется, что он смотрит кино на большом экране. Очевидно, что эти очки не предназначены для того, чтобы появляться с ними на людях, хотя у них довольно симпатичный дизайн. TCL также планирует разработать версию таких же очков для людей с близорукостью или дальнозоркостью — они смогут смотреть в них видео без обычных очков и контактных линз, корректирующих зрение.Ещё один прототип TCL — смартфон с загнутым по бокам экраном, создающим эффект «водопада». Устройства с подобным дизайном раньше выпускала компания Samsung, но отказалась из-за этой затеи из-за неудобства, вызываемого ложным срабатыванием сенсора на экране и высокой себестоимостью производства таких гаджетов.10 Tab Max и 10 Tab Mid — планшеты от TCL. Оба работают на Android и поддерживают запущенный недавно детский режим.Первая модель получила экран диагональю 10,36 дюйма с разрешением 2000×1200 пикселей, 8-ядерный процессор неназванной марки, две камеры (8 Мп спереди, 13 Мп сзади), 4 ГБ оперативной памяти, 64-гигабайтный накопитель и аккумулятор на 8000 мАч с 18-ваттной зарядкой. Он появится в продаже в Европе ближе к концу года по цене 249 евро за модель с Wi-Fi и 299 евро за модель с поддержкой LTE (примерно 22 100 и 26 600 рублей).10 Tab Mid, несмотря на название, оснащён 8-дюймовым экраном с разрешением Full HD. В нём также используется процессор Qualcomm Snapdragon 665 chipset, две камеры (5 и 8 Мп) и аккумулятор на 5500 мАч с такой же 18-ваттной зарядкой, как у старшей модели. Он будет стоить в Европе 229 евро (примерно 20 300 рублей).Move Audio S200 — беспроводные наушники формата True Wireless, похожие на AirPods, с такой же зарядкой от чехла. Они оснащены 12-миллиметровыми драйверами, поддерживают быстрое сопряжение со смартфоном и защищены от пыли и воды по стандарту IP54. Время автономной работы — 3 часа, при зарядке от чехла — 23 часа. Наушники выпущены в трёх цветах и начнут продаваться в Европе с сентября по цене 99 евро (примерно 8800 рублей).Move Time Family Watch — смарт-часы на базе чипсета Qualcomm Snapdragon Wear 2500 с собственной операционной системой TCL. Они оснащены цветным сенсорным экраном диагональю 1,41 дюйма с разрешением 320×260, модуле LTE, пульсометром и аккумулятором ёмкостью 600 мАч, которого хватает на два дня активного использования или 5 дней в режиме ожидания. Эти часы будут стоить 229 евро (примерно 20 300 рублей) и начнут продаваться осенью.