Huawei Смарт-часы TWS

Необычный гаджет Huawei засветился на фотографиях до официального анонса

Фархад

Huawei Watch Buds

В сети появились фотографии будущего гибридного гаджета Huawei Watch Buds, сочетающего в себе смарт-часы и беспроводные наушники.

На одном слитых из снимков видна розничная упаковка девайса, которая раскрывает его название, дизайн и операционную систему. Судя по всему, Huawei Watch Buds будут работать на HarmonyOS, а под циферблатом спрятаны наушники в форм-факторе затычек.

Сами часы напоминают другие носимые устройства бренда из серии Watch GT 3, но с приподнимающимся дисплеем.

Huawei Watch Buds 2

Стоит отметить, что Huawei зарегистрировала название Watch Buds в базе Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO) ещё в апреле, поэтому их анонс может состояться в ближайшее время.

Нечто подобное уже выпускали китайские ноунеймы, но такие устройства остались нишевыми из-за ужасной автономности часов и плохого качества звука в наушниках. Вероятно, Huawei удалось побороть эти два недостатка в будущих Watch Buds

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Источник:
GizmoChina
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Комментарии

+4079
Gabriel
Мне нравится полёт фантазии у наших китайских товарищей.
час назад в 13:09
#
13den666
+375
13den666
😀
часов назад в 13:32
#
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