Необычный гаджет Huawei засветился на фотографиях до официального анонса

В сети появились фотографии будущего гибридного гаджета Huawei Watch Buds, сочетающего в себе смарт-часы и беспроводные наушники.На одном слитых из снимков видна розничная упаковка девайса, которая раскрывает его название, дизайн и операционную систему. Судя по всему, Huawei Watch Buds будут работать на HarmonyOS, а под циферблатом спрятаны наушники в форм-факторе затычек.Сами часы напоминают другие носимые устройства бренда из серии Watch GT 3, но с приподнимающимся дисплеем.Стоит отметить, что Huawei зарегистрировала название Watch Buds в базе Европейского ведомства интеллектуальной собственности (EUIPO) ещё в апреле, поэтому их анонс может состояться в ближайшее время.Нечто подобное уже выпускали китайские ноунеймы, но такие устройства остались нишевыми из-за ужасной автономности часов и плохого качества звука в наушниках. Вероятно, Huawei удалось побороть эти два недостатка в будущих Watch Buds