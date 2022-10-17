Нераспечатанный iPhone продали за 2,5 млн рублей





На аукционе London Capital Group был выставлен iPhone 2G в коробке, которая никогда не вскрывалась. Его удалось продать за $39 339,60 (около 2,5 млн рублей) что является рекордной ценой.



Организаторы аукциона прогнозировали, что лот уйдёт с молотка за 30 тысяч долларов, ориентировавшись на предыдущий рекорд в 35 тысяч. Покупатель оказался более щедрым и не пожалел за этот раритет довольно большую сумму.







iPhone 2G — первая модель iPhone, представленная в январе 2007 года, то есть почти пятнадцать лет назад. Неизвестно, жив ли аккумулятор в аукционном экземпляре, но это наверное и не имеет значения. Можно предположить, что новый обладатель не станет распаковывать этот смартфон, а сохранит его в первозданном виде. Также есть вероятность, что он (или его потомки) продадут его через несколько лет (или десятилетий) по ещё более высокой цене.



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