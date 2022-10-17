На аукционе London Capital Group был выставлен iPhone 2G в коробке, которая никогда не вскрывалась. Его удалось продать за $39 339,60 (около 2,5 млн рублей) что является рекордной ценой.
Организаторы аукциона прогнозировали, что лот уйдёт с молотка за 30 тысяч долларов, ориентировавшись на предыдущий рекорд в 35 тысяч. Покупатель оказался более щедрым и не пожалел за этот раритет довольно большую сумму.
iPhone 2G — первая модель iPhone, представленная в январе 2007 года, то есть почти пятнадцать лет назад. Неизвестно, жив ли аккумулятор в аукционном экземпляре, но это наверное и не имеет значения. Можно предположить, что новый обладатель не станет распаковывать этот смартфон, а сохранит его в первозданном виде. Также есть вероятность, что он (или его потомки) продадут его через несколько лет (или десятилетий) по ещё более высокой цене.
Нераспечатанный iPhone продали за 2,5 млн рублей
Александр Кузнецов —
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