iPhone Аукцион

Нераспечатанный iPhone продали за 2,5 млн рублей

Александр



На аукционе London Capital Group был выставлен iPhone 2G в коробке, которая никогда не вскрывалась. Его удалось продать за $39 339,60 (около 2,5 млн рублей) что является рекордной ценой.

Организаторы аукциона прогнозировали, что лот уйдёт с молотка за 30 тысяч долларов, ориентировавшись на предыдущий рекорд в 35 тысяч. Покупатель оказался более щедрым и не пожалел за этот раритет довольно большую сумму.



iPhone 2G — первая модель iPhone, представленная в январе 2007 года, то есть почти пятнадцать лет назад. Неизвестно, жив ли аккумулятор в аукционном экземпляре, но это наверное и не имеет значения. Можно предположить, что новый обладатель не станет распаковывать этот смартфон, а сохранит его в первозданном виде. Также есть вероятность, что он (или его потомки) продадут его через несколько лет (или десятилетий) по ещё более высокой цене.

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Комментарии

Denis1
+373
Denis1
Зачем, если после распаковки он упадет в цене в сотни раз?
50 минут назад
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