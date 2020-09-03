





Nintendo возвращается к истокам с современной версией портативной консоли Game & Watch, которая получила цветной ЖК-дисплей для игры в Super Mario Bros. в честь 35-летия серии. Компания представила новинку на мероприятии Nintendo Direct.Помимо Super Mario Bros., на приставке можно будет поиграть в Super Mario Bros: The Lost Levels (в Японии она выходила с названием Super Mario Bros. 2) и обновленную версию Game & Watch: Ball с Марио.В основу дизайна легла оригинальная портативная консоль 1980 года. Устройство благодаря специальной подставки можно использовать как настольные часы. The Game & Watch: Super Mario Bros. поступит в продажу 13 ноября ограниченной серией, а её стоимость составит 49,99 долларов.