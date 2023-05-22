Nintendo свернула платный ремонт консолей Switch

Портативные консоли подлежат только гарантийному ремонту если были ввезены в страну официально. Российская компания планирует взять услугу на себя.Об этом рассказали «Известия». Информация была получена у представителей компании Nintendo в России. Из общения с технической поддержкой выяснилось, что компания больше не будет платно обслуживать консоли, если поломка произошла после истечения гарантии.Инициативу планирует перехватить компании «Ачивка», которую основал бывший генеральный директор Nintendo Россия Яша Хаддажи. Однако окончательного решения по ремонту гаджетов и аксессуаров к ним, пока нет.Как считают эксперты, скорее всего «Ачивка» возьмет на себя предоставление услуг — компания оперативно начала ввозить консоли, аксессуары, игры, когда Nintendo приостановила свою активность на российском рынке.Ведущие маркетплейсы вроде «М.Видео-Эльдорадо» и Ozon также представляют ремонт только по гарантии.В планах Nintendo остаться на российском рынке до конца 2025 года. Это позволит компании выполнить обязательства перед клиентами по гарантийному обслуживанию и ремонту товаров.