Nintendo Switch 2 лишится своей фирменной фишки

Артем
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Игроки больше не услышат приятного щелчка крепления джойконов. Об этом пишет испанское издательство Vandal. 

По сообщению источника, система крепления контроллеров изменится с механической на магнитную. Форм-фактор консоли останется прежним, но увеличится в размерах. Следовательно, джойконы от текущей модели не будут совместимы с Nintendo Switch 2. Игроки по-прежнему смогут подключить Pro Controller и другие совместимые полноформатные геймпады.

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Ранее стало известно, что Nintendo все же планирует выпустить Switch 2 в текущем году, но только версию с ЖК-дисплеем.
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Источник:
Vandal
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Комментарии

Dmitriy
+907
Dmitriy
Главное, что эта конструкция держала. Ибо механика удерживала отлично, смогут ли магнитные крепления так держать — вопрос.
И если не доработают качалки в джойконах, которые быстро подыхали и люфтили — будет грустно.
час назад в 11:25
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