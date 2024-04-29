Nintendo Switch 2 лишится своей фирменной фишки

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Игроки больше не услышат приятного щелчка крепления джойконов. Об этом пишет испанское издательство Vandal.По сообщению источника, система крепления контроллеров изменится с механической на магнитную. Форм-фактор консоли останется прежним, но увеличится в размерах. Следовательно, джойконы от текущей модели не будут совместимы с Nintendo Switch 2. Игроки по-прежнему смогут подключить Pro Controller и другие совместимые полноформатные геймпады.Ранее стало известно, что Nintendo все же планирует выпустить Switch 2 в текущем году, но только версию с ЖК-дисплеем.