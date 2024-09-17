Nintendo Switch 2 — официальное название следующей консоли Nintendo

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Новая консоль от компании Nintendo уже запущена в производство. Об этом рассказали сразу несколько инсайдеров в X и на Reddit.Сообщается, что официальным названием новой гибридной платформы всё-таки станет Nintendo Switch 2. Это интересно, учитывая, что многие изначально так и называли следующую приставку «Большой Н».Информацией поделился один из предполагаемых рабочих с китайского завода, где уже стартовало производство Nintendo Switch 2. Он отметил, что текущая норма на 1 рабочего в день составляет 1000 единиц. Сама консоль станет немного больше своей предшественницы, благодаря уменьшенной рамке, а в комплекте будут идти чёрно-белые контроллеры Joy-Con. Кроме того, на торце устройства есть уже привычный логотип Nintendo Switch с цифрой 2.Аналитики из Taiwan Economic Daily добавили, что Nintendo Switch 2 будет дольше работать без подзарядки, а также предложит некоторые функции ИИ, включая поддержку NVIDIA DLSS. Но самое интересное, что источники вновь говорят о наличии второго экрана, как в Nintendo DS.Ожидается, что новая консоль Nintendo будет представлена в ближайшее время, но в продажу она поступит только следующей весной по цене ~$400. Некоторые инсайдеры сообщают, что презентацию перенесли с сентября из-за внезапного анонса PS5 Pro.