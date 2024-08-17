Nintendo Switch 2 станет самой дорогой консолью бренда

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Аналитик Tokyo Security Хидеки Ясуда в новой заметке для инвесторов заявил, что следующая консоль Nintendo выйдет в первой половине 2025 года, но стоить она будет значительно дороже, чем ожидают многие.По словам инсайдера, цена предполагаемой Nintendo Switch 2 составит $499, а наиболее вероятное окно релиза — с апреля по июнь.Ожидается, что девайс предложит уровень производительности, сравнимый со Steam Deck, но с более мощной видеокартой и более слабым центральный процессор. Консоль также будет поддерживать технологии NVIDIA DLSS и Ray Reconstruction, что должно дать ей преимущество в различных ситуациях. Это потенциально сделает её лучше PlayStation 5 и Xbox Series X в плане трассировки лучей.Вполне вероятно, что Nintendo начнёт тизерить новую гибридную консоль уже в ближайшие месяцы.