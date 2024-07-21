Новую «Ниву» с дизайном 47-летней давности оценили в 2,5 млн рублей

Александр


«АвтоВАЗ» готовит к выпуску новую модель автомобиля «Нива». Она называется Lada Niva Sport Silk Way и получила классический дизайн, почти такой же, как в 1977 году, когда эти машины только начинали выпускаться.

VK-паблик Avtograd News разместил фотографии с тизерной презентации этого автомобиля. Судя по снимкам, он будет окрашен в оранжевый цвет, а диски, крылья, зеркала заднего вида, бамперы, багажник на крыше и многие другие элементы чёрные. Внутри использована кожаная отделка в тех же цветах, плюс добавлено несколько оттенков серого.



Известно, что у этого внедорожника рулевое колесо с подушкой безопасности, как в Lada Granta, а также 122-сильный 1,6-литровый мотор от Lada Granta Sport. Ожидается, что он появится в продаже к концу 2024 года по цене от 2 до 2,5 млн рублей в зависимости от комплектации.

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Комментарии

+71
denisba
Русский гелик)
час назад в 14:51
#
+432
den3221
Машина, конечно, неплохая, но цена прям, а дайте две!)
час назад в 15:16
#
kardigan
+3681
kardigan
Нормуль такая!
час назад в 15:20
#
tellurian
+1568
tellurian
Жуть, за машину образца 1977 года просить столько денег.
Чисто для фанатов.
За такие деньги огромный выбор новых и б/у машин. Комфорт и защита будет сильно выше.
час назад в 15:29
#