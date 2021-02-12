





Компания HMD Global запустила продажи кнопочной звонилки Nokia 6300 4G. Новинка обладает характеристиками, которые можно считать выдающимися для устройств такой категории.В Nokia 6300 4G используется процессор Qualcomm Snapdragon 210, 512 МБ оперативной памяти, накопитель объёмом 4 ГБ с поддержкой карт памяти до 32 ГБ, VGA-камера со вспышкой, а также модули LTE, GPS, Wi-Fi и FM. Музыку на этом телефоне можно слушать через Bluetooth, встроенный динамик или наушники, подключенные к 3,5-мм аудиовыходу. Аккумулятора ёмкостью 1500 мАч хватает на 27 дней работы в режиме ожидания.По своим параметрам Nokia 6300 4G похож на смартфоны, которые выпускались более десяти лет назад. Несмотря на более примитивный форм-фактор, эта модель может использоваться для работы с мобильными приложениями, в том числе WhatsApp, Facebook, YouTube и Google Assistant. Более «тяжёлые» приложение она, конечно же, не потянет. В качестве операционной системы в Nokia 6300 4G используется KaiOS.Nokia 6300 4G продаётся в США за 70 долларов (примерно 5200 рублей). В скором времени этот телефон появится в продаже в других странах, включая Россию.