Компания HMD Global запустила продажи кнопочной звонилки Nokia 6300 4G. Новинка обладает характеристиками, которые можно считать выдающимися для устройств такой категории.
В Nokia 6300 4G используется процессор Qualcomm Snapdragon 210, 512 МБ оперативной памяти, накопитель объёмом 4 ГБ с поддержкой карт памяти до 32 ГБ, VGA-камера со вспышкой, а также модули LTE, GPS, Wi-Fi и FM. Музыку на этом телефоне можно слушать через Bluetooth, встроенный динамик или наушники, подключенные к 3,5-мм аудиовыходу. Аккумулятора ёмкостью 1500 мАч хватает на 27 дней работы в режиме ожидания.
По своим параметрам Nokia 6300 4G похож на смартфоны, которые выпускались более десяти лет назад. Несмотря на более примитивный форм-фактор, эта модель может использоваться для работы с мобильными приложениями, в том числе WhatsApp, Facebook, YouTube и Google Assistant. Более «тяжёлые» приложение она, конечно же, не потянет. В качестве операционной системы в Nokia 6300 4G используется KaiOS.
Nokia 6300 4G продаётся в США за 70 долларов (примерно 5200 рублей). В скором времени этот телефон появится в продаже в других странах, включая Россию.
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