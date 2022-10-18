Nokia

Nokia, которую мы никогда не увидим. Узнали старичков?

Артем
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Китайский художник представил концепты телефонов из 2000-х годов в современной обработке.

Когда-то Nokia была синонимом качества и долговечности среди телефонов. Компания существует и по сей день, выпуская модели смартфонов, но как отмечают многие пользователи — это уже не то. Китайский дизайнер с ником IWSE Zhang поностальгировал о былых временах успеха компании и добавил в свои работы немного ретрофутуризма, сохраняя оригинальные очертания девайсов.

На одном из изображений мы можем узнать культовый слайдер Nokia 5300, который превратился в объемных размеров смарт-часы.

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Знаменитый аккумулятор BL-4C заряжается при помощи вращающегося рычага и одновременно служит пауэрбанком.

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Nokia N93i стал бы мечтой среди фотолюбителей. Устройство снабдили массой переключателей и «дистанционным» управлением камеры.

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Игрjвой Nokia N-Gage стал полноценной консолью, о которой мобильные геймеры 00-х могли только мечтать.

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Художник специализируется не только на фантазиях о смартфонах. На своем аккаунте на Art Station IWSE Zhang размещает рисунки с разными брендами в футуристической обработке.
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Источник:
Artstation
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Комментарии

tellurian
+4577
tellurian
Ерунда какая-то
Сегодня в 17:14
#
13den666
+367
13den666
Охрененно!
Сегодня в 18:09
#
Mers
+4126
Mers
5300 топ, выглядит 💣
2 часа назад в 19:18
#