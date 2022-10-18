Nokia, которую мы никогда не увидим. Узнали старичков?

Китайский художник представил концепты телефонов из 2000-х годов в современной обработке.Когда-то Nokia была синонимом качества и долговечности среди телефонов. Компания существует и по сей день, выпуская модели смартфонов, но как отмечают многие пользователи — это уже не то. Китайский дизайнер с ником IWSE Zhang поностальгировал о былых временах успеха компании и добавил в свои работы немного ретрофутуризма, сохраняя оригинальные очертания девайсов.На одном из изображений мы можем узнать культовый слайдер Nokia 5300, который превратился в объемных размеров смарт-часы.Знаменитый аккумулятор BL-4C заряжается при помощи вращающегося рычага и одновременно служит пауэрбанком.Nokia N93i стал бы мечтой среди фотолюбителей. Устройство снабдили массой переключателей и «дистанционным» управлением камеры.Игрjвой Nokia N-Gage стал полноценной консолью, о которой мобильные геймеры 00-х могли только мечтать.Художник специализируется не только на фантазиях о смартфонах. На своем аккаунте на Art Station IWSE Zhang размещает рисунки с разными брендами в футуристической обработке.