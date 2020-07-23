Компания HMD Global готовит к выпуску новую модель смартфона под брендом Nokia. Информация об этой новинке была раскрыта сертификацией на сайте TENAA, там же были опубликованы фотографии, раскрывающие её внешний вид.
Модель носит техническое название Nokia TA-1258, а под каким именем она поступит в продажу, неизвестно. Судя по описанию, в этом смартфоне используется экран диагональю 6,99 дюйма с разрешением Full HD+ (1440×720 пикселей при соотношении сторон 18:9). Марка процессора неизвестна, хотя указано, что он 8-ядерный и работает с тактовой частотой 1,6 ГГц. Объём оперативной памяти 2 ГБ, в накопителе всего 32 ГБ, а это говорит о том, что смартфон будет продаваться по низкой цене.
В качестве операционной системы используется Android 10 (не исключено, что в версии Android Go, адаптированной специально для смартфонов с небольшим объёмом памяти и низкопроизводительными процессорами). Ёмкость аккумулятора — 3040 мАч, есть поддержка быстрой зарядки. Фронтальная камера 5-мегапиксельная, а основная делает снимки с разрешением 8 Мп и поддерживает двукратный оптический зум. Ниже камеры размещён сканер отпечатков пальцев. Смартфон двухсимочный и обладает поддержкой LTE.
Габариты устройства — 159,6×77×8,5 мм. В Китае этот смартфон будет продаваться в расцветках Nordic Blue и Sand Gold. Можно предположить, что он войдёт в серию недорогих смартфонов Nokia C.
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