Nokia Lumia 1020

Компания HMD Global, выпускающая смартфоны и сотовые телефоны под брендом Nokia, готовит к выпуску новую модель — Nokia 9.3 PureView. Это устройство будет сильно напоминать Nokia Lumia 1020, один из лучших камерофонов в истории.

Дизайнер Вениамин Гескин нарисовал, как примерно может выглядеть Nokia 9.3 PureView. Как и у Nokia Lumia 1020, у этого смартфона будет огромный круглый модуль камеры (правда, теперь в нём размещены аж четыре сенсора, а не один).

Nokia Lumia 1020 был выпущен в 2013 году, работал на Windows Phone 8 и обладал камерой с разрешением 41 Мп, что считалось большим прорывом в то время. Сейчас камерами с таким разрешением и такого размера никого не удивить, но инженеры HMD Global постарались снова сделать нечто особенное. 

Nokia 9.3 PureView

По слухам, в Nokia 9.3 PureView используется процессор Qualcomm Snapdragon 865, OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, 108-мегапиксельная камера производства Samsung и вспомогательный сенсор с разрешением 64 Мп. Оптика для камеры произведена давним партнёром Nokia компанией ZEISS, в сотрудничестве с ней же разработаны специальные настройки и эффекты для фото- и видеосъёмки.

По слухам, Nokia 9.3 PureView уже прошёл тестирование и запущен в массовое производство, а это значит, что анонс смартфона может состояться в ближайшие недели.


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