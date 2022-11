Nothing Phone (1) официально появился в России

Один из самых интересных смартфонов 2022 года уже можно приобрести у российских ретейлеров.Несмотря на сомнительный старт Nothing Phone (1) от Карла Пея (бывший основатель OnePlus), смартфон приглянулся в первую очередь своим незаурядным дизайном и лаконичной оболочкой. Задняя сторона корпуса выполнена из прозрачного стекла, под которым расположена яркая светодиодная подсветка.Теперь девайс доступен в сетях магазинов «М.Видео-Эльдорадо», DNS и «Ситилинк». Для покупки доступны обе конфигурации: с 8 и 12 ГБ оперативной памяти. Цены варьируются от 45 до 59 тысяч рублей.К слову, смартфон также можно заказать на AliExpress , но по значительно низкой цене. В китайском маркетплейсе глобальная версия Nothing Phone (1) обойдется от 29 до 37 тысяч рублей. Также есть комплекты с наушниками Nothing Ear (1) и Nothing Ear (stick).Nothing Phone (1) получил диагональ 6,55 дюйма и разрешением 2400×1080. OLED-дисплей поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц. За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 778G+, объем оперативной памяти доступен на 8 или 12 ГБ, а встроенной — 128 или 256 ГБ. Смартфон оснастили 50 МП камерой и фронталкой на 20 МП. Поддерживается подключение двух nano-SIM, без возможности установки карты памяти. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч.