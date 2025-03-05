Nothing Phone (3a) уже появился в продаже. Можно купить с большой скидкой!

Представленный недавно смартфон Nothing Phone (3a) появился на AliExpress. Сейчас его можно приобрести на распродаже со скидкой.
- Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
- Экран AMOLED LTPS диагональю 6,77 дюйма с частотой обновления 30-120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит
- Аккумулятор 5000 мАч с быстрой 50-ваттной зарядкой через порт USB Type-C
- Фронтальная камера 32 Мп
- Основная камера тройная: 50 + 50 + 8 Мп
- Модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 2 SIM-карты.
- Операционная система NothingOS 3.1 на базе Android 15
В продаже доступны два варианта устройства: 8 + 128 ГБ за 32 219 р. и 12 + 256 ГБ за 36 702 р. Продавец осуществляет бесплатную отправку с российского склада, то есть не придётся платить пошлину, которая была бы при доставке из Китая.
Реклама, ООО «Алибаба.ком (РУ)», ИНН: 7703380158
erid: LatgBbQo6