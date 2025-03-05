Nothing Phone (3a) уже появился в продаже. Можно купить с большой скидкой!

Александр



Представленный недавно смартфон Nothing Phone (3a) появился на AliExpress. Сейчас его можно приобрести на распродаже со скидкой.

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Характеристики Nothing Phone (3a)

  • Процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
  • Экран AMOLED LTPS диагональю 6,77 дюйма с частотой обновления 30-120 Гц и пиковой яркостью до 3000 нит
  • Аккумулятор 5000 мАч с быстрой 50-ваттной зарядкой через порт USB Type-C
  • Фронтальная камера 32 Мп
  • Основная камера тройная: 50 + 50 + 8 Мп
  • Модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, 2 SIM-карты.
  • Операционная система NothingOS 3.1 на базе Android 15


В продаже доступны два варианта устройства: 8 + 128 ГБ за 32 219 р. и 12 + 256 ГБ за 36 702 р. Продавец осуществляет бесплатную отправку с российского склада, то есть не придётся платить пошлину, которая была бы при доставке из Китая.


Реклама, ООО «Алибаба.ком (РУ)», ИНН: 7703380158
erid: LatgBbQo6

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Комментарии

Aspard
+629
Aspard
Вот кто реально умеет выпускать среднебюджетники.
минуту назад
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