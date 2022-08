Nothing Phone поцарапали, погнули, подожгли и разобрали. Вот насколько он прочен и пригоден к ремонту

Nothing Phone 1 был подвергнут тесту на прочность на YouTube-канале JerryRigEverything Зака ​​Нельсона. Смартфон на удивление показал себя стойким к внешним воздействиям.Начнем с теста на прочность. Для устройства среднего класса Nothing Phone 1 оказался на удивление стойким. Его экран оснащен пластиковой защитной пленкой. Под ней он начинает показывать царапины лишь на шестом уровне по шкале твердости Мооса. Впрочем, это является стандартным показателем для дисплея с покрытием Gorilla Glass.Помимо приличной устойчивости к царапинам, экран Phone 1 также достойно выдержал воздействие огоня. После 40-секундного нагрева пламенем на дисплее образовалось пятно, но он восстановился и не потерял в работоспособности.Каркас Nothing Phone 1 выполнен из переработанного алюминия. Он достойно выдерживает испытания на изгиб. Ютубер отметил, что когда Phone 1 сгибался в переднюю сторону, каркас начинал деформироваться, однако корпус повреждений не получил. То же самое было и в случае, когда на Nothing Phone 1 оказывали давление сзади.В целом телефон показал себя достойно. Его результаты оказались намного лучше, чем у OnePlus 10 Pro, который сломался пополам во время теста на изгиб.Однако аналогичный вывод нельзя сделать о ремонтопригодность устройства. Если вы думаете о ремонте Nothing Phone 1 самостоятельно, то PBK Reviews настоятельно рекомендует воздержаться от этого. Внутри корпуса телефона есть множество крошечных винтов, крышек и кабелей, которые необходимо снять, прежде чем вы сможете добраться до аккумулятора или дисплея.