Nothing показала Dream Phone — смартфон, который действительно хотят пользователи

Nothing провела необычный эксперимент, показав устройство, которое способно перевернуть представление о современных мобильных трендах.Команда Nothing представила уникальный концепт смартфона, созданный на основе пожеланий фанатов бренда. Создатели проанализировали сотни отзывов под своими видеороликами и собрали воедино все то, чего так не хватает пользователям смартфонов. Результатом работы стал Dream Phone — компактный гаджет, который отличается от современных «лопат» как габаритами, так и начинкой.Дизайнеры уменьшили общие размеры корпуса до 15 см в длину и заметно сузили рамки вокруг экрана, сохранив при этом узнаваемую фирменную эстетику. Задняя панель получила обновленную версию «глифов» — знаменитой интерактивной подсветки, линии которой стали более симметричными. Блок фронтальной камеры сделали выдвижным, что придало устройству футуристичный вид и избавляет дисплей от лишних вырезов. Кроме того, в концепте присутствует аудиоразъем на 3,5 мм для подключения проводных наушников и слот для карты памяти. Питание поступает от кремниевой углеродной батареи ёмкостью 3 800 мА·ч.В процессе создания виртуального прототипа авторы не только изменили внешность смартфона, но и переосмыслили внутренний интерфейс, добавив новые полезные виджеты для экрана блокировки, при этом предустановленные приложения от сторонних компаний в оболочке вырезаны с корнем.Несмотря на то, что сейчас этот проект существует исключительно в виде цифрового рендера, он наглядно демонстрирует готовность компании прислушиваться к своей аудитории. Эксперты отмечают, что подобные эксперименты могут лечь в основу реальных новинок бренда, поскольку запрос на мощные компактные смартфоны на рынке сейчас высок как никогда.