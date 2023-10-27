Nothing показала прозрачный пауэрбанк Power (1), но у него очень печальная судьба

Глава стартапа Nothing Карл Пэй поделился на YouTube-канале бренда видеороликом с эпичным названием «Наш секретный провал». В ролике он продемонстрировал внешний аккумулятор Power (1), о котором наверняка мечтают сотни тысяч поклонников компании по всему миру.Девайс получил полупрозрачный корпус, быструю зарядку мощностью 65 Вт, катушку для беспроводной зарядки наушников и смарт-часов, а также 4 порта USB.Несмотря на долгие месяцы разработки и огромные финансовые затраты, компания приняла решение отказаться от выпуска Nothing Power (1). Случилось это уже на финальном этапе разработки. Как отметил сам Пэй, у гаджета были две главные проблемы — перегрев и хрупкость.Карл Пэй решил не портить репутацию бренда и оставил себе на память рабочий прототип. Очень мудрый поступок, заслуживающий уважения в наши дни. Наверняка любой другой производитель выпустил бы даже сырой продукт, а затем начал продавать к нему вентилятор для охлаждения и чехлы, чтобы скрыть царапины.