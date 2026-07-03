Nothing представила лимитированную версию Phone (4b) и беспроводные наушники Ear (3a)

Компания Nothing анонсировала лимитированную версию смартфона Phone (4b) RCB Edition, созданную совместно с командой по крикету Royal Challengers Bengaluru. Устройство выделяется матовым красным корпусом с логотипом команды на задней панели, а также получит тематическую программную оболочку и специальную упаковку, ориентированную на фанатов крикета. В остальном смартфон полностью повторяет стандартную версию Phone (4b). Лимитка выйдет ограниченным тиражом 7 июля, а помимо красного цвета смартфон будет доступен в белом, синем и чёрном вариантах.Phone (4b) оснащён 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 4. Устройство предлагает до 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти, а ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА·ч. Основная камера имеет разрешение 50 Мп.Вместе со смартфоном 7 июля выйдут беспроводные наушники Nothing Ear (3a). Они будут доступны в белом, чёрном, жёлтом и розовом цветах, а ориентировочная цена составит 99 евро (около 8700 рублей). Точные характеристики гаджета пока держатся в секрете.