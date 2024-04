Nothing представила новые наушники с нейросетью

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

Беспроводные наушники Ear и Ear (a) позволят общаться с ChatGPT. Но только со смартфонов Nothing.Интеграция открывает быстрый доступ к нейросети и служит своеобразным голосовым ассистентом. Пользователи смогут общаться с чат-ботом или задать любой вопрос. Доступ к ChatGPT прилетит вместе с обновлением. Сначала на Nothing Phone (2), затем на Nothing Phone (1) и 2а.Nothing Ear выполнены в классическом прозрачном стиле и получили несколько преимуществ: беспроводную зарядку, продвинутый эквалайзер и функцию Bass Enhance. Доступны в черном и белом цветах. У Ear (a) слегка измененный кейс и дополнительный желтый цвет.В остальном наушники практически идентичны — «шумодав» до 45 дБ, защита от воды и пыли по стандарту IP54.Все модели уже доступны для предзаказа по цене $149 (~14 тыс. рублей) за Nothing Ear и $99 (~9,3 тыс. рублей) за Ear (a) Продажи начнутся 22 апреля.