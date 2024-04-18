Nothing представила новые наушники с нейросетью

Артем
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Беспроводные наушники Ear и Ear (a) позволят общаться с ChatGPT. Но только со смартфонов Nothing.

Интеграция открывает быстрый доступ к нейросети и служит своеобразным голосовым ассистентом. Пользователи смогут общаться с чат-ботом или задать любой вопрос. Доступ к ChatGPT прилетит вместе с обновлением. Сначала на Nothing Phone (2), затем на Nothing Phone (1) и 2а.

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Nothing Ear выполнены в классическом прозрачном стиле и получили несколько преимуществ: беспроводную зарядку, продвинутый эквалайзер и функцию Bass Enhance. Доступны в черном и белом цветах. У Ear (a) слегка измененный кейс и дополнительный желтый цвет.

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В остальном наушники практически идентичны — «шумодав» до 45 дБ, защита от воды и пыли по стандарту IP54. 

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Все модели уже доступны для предзаказа по цене $149 (~14 тыс. рублей) за Nothing Ear и $99 (~9,3 тыс. рублей) за Ear (a) Продажи начнутся 22 апреля.
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Источник:
Nothing
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Комментарии

+165
MusicXpess
Клавиатура, мышка, теперь наушники что ещё? Астанавитесь! :)
2 часа назад в 17:17
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