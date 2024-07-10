Nothing разрешила всем подряд печатать корпуса для смартфона CMF Phone 1. Даже вы можете попробовать у себя дома

Спустя пару дней после анонса бюджетного смартфона CMF Phone 1 от суббренда Nothing, глава компании решил опубликовать подробную документацию, с помощью которой любой желающий сможет напечатать панель для этого девайса.
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Наверняка вы уже знаете, что CMF Phone 1 получил съёмную заднюю панель с кучей аксессуаров. Однако теперь бренд разрешил печатать кастомные решения на 3D-принтерах. Энтузиасты уже начали встраивать в чехлы коллекционные карточки с покемонами и спортсменами.
Nothing также любезно просит участников своих форумов делиться своими творениями, поскольку компания хочет выбрать несколько лучших вариантов, чтобы запустить их массовое производство.
А всё началось с публикации на X, где один из пользователей предложил панель со встроенным держателем для карточек под CMF Phone 1. На это моментально отреагировал основатель и генеральный директор Nothing Карл Пей, а всего через несколько часов документация была обнародована.