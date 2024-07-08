Nothing выпустила ультрабюджетные часы CMF Watch Pro 2 и наушники CMF Buds Pro 2

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Вместе с анонсом нового бюджетного смартфона от суббренд Nothing компания CMF представила новые смарт-часы CMF Watch Pro 2 и наушники CMF Buds Pro 2.CMF Watch Pro 2 существенно отличаются от предыдущей модели. Новинка оснащена круглым 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466 x 466 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Пиковая яркость дисплея составляет 620 нит, а на выбор доступно более 100 циферблатов. Уникальность девайса заключается в сменных безелях. Их компания будет продавать отдельно.Корпус CMF Watch Pro 2 сделан из алюминия. Внутри установлены датчики для мониторинга здоровья, включая пульс, кислород в крови, стресс и качество сна. Также девайс предлагает более 120 спортивных режимов, встроенный GPS-модуль, совместимость сл Strava, Apple Health и Google Health Connect, а также встроенный микрофон для ответа на звонки.Среди прочих особенностей этих часов — влагозащита IP68 и аккумулятор на 305 мАч, которого хватит на 11 дней использования.CMF Watch Pro 2 доступны в черном, оранжевом и голубом цветах по цене $69.CMF Buds Pro 2 внешне не отличаются от первой модели, их прокачали внутри. Главным отличием стали новые двойные динамики диаметром 11 мм с планарными высокочастотными твитерами по 6 мм. Также они теперь поддерживают кодек LDAC и предлагаеют адаптивное шумоподавление.Еще одним интересным изменением стала крутилка на кейсе, с помощью которой можно регулировать громкость, принимать и завершать вызовы, а также включать или выключать функцию АШП. Производитель заявляет, что наушники могут выдать до 41 часа воспроизведения с выключенным АШП.CMF Buds Pro 2 также доступны в нескольких цветах за $59.