































Компания Huawei объявила о завершении приёма предзаказов на флагманский ноутбук MateBook X в России. Продажи устройства в официальном интернет-магазине Huawei и у официальных партнёров компании начались 20 октября.MateBook X — первый ноутбук Huawei с ультраузкими рамками, которые находятся на одном уровне с корпусом. Ширина верхней и боковых рамок всего 4,4 мм, благодаря чему полезная площадь экрана составляет 90% лицевой части. 13-дюймовый экран с LTPS-матрицей и разрешением 3000×2000 пикселей способен отображать 100% цветовой палитры sRGB, максимальная яркость — 400 нит, уровень контрастности — 1500:1. Сенсорный экран поддерживает касания по десяти точкам и управление жестами. Например, чтобы сделать скриншот, достаточно провести тремя пальцами вниз по экрану.Ноутбук получил две функции, которые заботятся о зрении пользователя. В режиме защиты зрения экран фильтрует синюю составляющую спектра подсветки, снижая утомляемость глаз при длительной работе, а алгоритм коррекции яркости гарантирует одинаково высокий комфорт при работе в помещении и под прямыми солнечными лучами.Несмотря на компактность, MateBook X оснащён высокопроизводительными компонентами, в том числе процессором Intel Core i5 десятого поколения с тактовой частотой до 4,2 ГГц в режиме Turbo, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем на 512 ГБ и модулем Wi-Fi 6.Батарея ёмкостью 42 Вт·ч обеспечивает до 9 часов автономной работы в режиме просмотра видео с разрешением 1080Р. Помимо разъема для наушников, Huawei MateBook X имеет два универсальных разъёма USB Type-C, каждый из которых поддерживает двухстороннюю передачу данных, зарядку и подключение периферийных устройств. Входящий в комплект блок питания мощностью 65 Вт позволяет быстро заряжать мобильные устройства, оснащённые портами USB Type-C.MateBook X поддерживает функцию «Мультискрин», входящую в состав Huawei Share, благодаря чему экран смартфона может выводиться на экран ноутбука в режиме «картинка в картинке». Помимо перемещения файлов между устройствами простым перетаскиванием, функция позволяет воспроизводить видео в формате HD и 4K, выполнять вызовы с помощью ноутбука, открывать и редактировать файлы, расположенные в памяти смартфона.Ноутбук оснащен расширенным тачпадом с функцией тактильной обратной связи. NFC-метка Huawei Share встроена в тачпад, что упрощает доступ к функции «Мультискрин». Клавиатура полноразмерная, с механизмом типа «ножницы», ходом клавиш 1,3 мм и подсветкой. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения ноутбука, что позволяет быстро разблокировать экран при включении устройства и не вводить пароль при каждом входе в систему. Выдвигающаяся веб-камера спрятана под клавишей в клавиатуре.Huawei MateBook X получил аудиосистему из четырёх динамиков и систему из двух микрофонов, которая захватывает голос на расстоянии до 5 метров.Huawei MateBook X доступен в России в цвете «мерцающий серебристый». Предварительный заказ можно оформить с 12 октября в официальном интернет-магазине Huawei, а с 13 октября — в магазинах-партнерах компании. С 20 октября этот ноутбук появится в продаже в официальном интернет-магазине Huawei и у авторизованных партнёров по цене 114 990 рублей.