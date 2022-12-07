Ноутбук Realme Book Prime появился в России

Модель оснастили жидкостным охлаждением и ёмким аккумулятором.Новинка получила алюминиевый корпус толщиной 14,9 мм при массе 1,37 кг. 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2140×1440 занимает 90% полезной площади и имеет яркость 400 нит. За производительность отвечает процессор Intel Core i5-11320H в связке с 16 ГБ ОЗУ и высокоскоростным SSD-накопителем объёмом 512 ГБ.Realme Book Prime стал первой моделью (так заявляет производитель) с системой жидкостного охлаждения и высокоскоростными вентиляторами по цене до 70 тысяч рублей.За автономность отвечает аккумулятором ёмкостью 54 Вт·ч, который способен проработать до 10,5 часов при умеренном использовании. Зарядить гаджет можно за 20 минут до 50%. Насыщенный звук обеспечивают стереодинамики с поддержкой DTS от Harman Kardon. Поддерживаются беспроводные соединения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из портов имеется Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2, USB Type-A 3.1 и аудиоразъём на 3,5 м. На выбор есть зеленый, серый и синий цвета.Первым покупателям ноутбук предлагается со скидкой — за 69 990 рублей вместо 79 990.