realme

Ноутбук Realme Book Prime появился в России

Артем
уффкые.jpg

Модель оснастили жидкостным охлаждением и ёмким аккумулятором.

Новинка получила алюминиевый корпус толщиной 14,9 мм при массе 1,37 кг. 14-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2140×1440 занимает 90% полезной площади и имеет яркость 400 нит. За производительность отвечает процессор Intel Core i5-11320H в связке с 16 ГБ ОЗУ и высокоскоростным SSD-накопителем объёмом 512 ГБ.

варыр.jpg

Realme Book Prime стал первой моделью (так заявляет производитель) с системой жидкостного охлаждения и высокоскоростными вентиляторами по цене до 70 тысяч рублей.

фуккгкео.jpg

За автономность отвечает аккумулятором ёмкостью 54 Вт·ч, который способен проработать до 10,5 часов при умеренном использовании. Зарядить гаджет можно за 20 минут до 50%. Насыщенный звук обеспечивают стереодинамики с поддержкой DTS от Harman Kardon. Поддерживаются беспроводные соединения Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Из портов имеется Thunderbolt 4, USB Type-C 3.2, USB Type-A 3.1 и аудиоразъём на 3,5 м. На выбор есть зеленый, серый и синий цвета.

Первым покупателям ноутбук предлагается со скидкой — за 69 990 рублей вместо 79 990. 
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
realme
Cсылки по теме:
Xiaomi выпустила быструю GaN-зарядку для iPhone и iPad
Выпуск самого амбициозного продукта Apple снова откладывается
Фастфуд-сеть «Вкусно — и точка» запустила доставку еды

Рекомендации

Рекомендации

В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress
Электросамокаты — прошлый век. Эти ролики то, что вам нужно
Xiaomi выпустила 70-дюймовый телевизор за 19 000 рублей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии