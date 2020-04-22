Компания Huawei объявила о российском старте продаж ноутбуков MateBook 13 и MateBook X Pro. Новинки получили процессоры Intel десятого поколения и функцию передачи данных между устройствами. Продажи начнутся 23 апреля 2020 года.
Обновленные модели Huawei имеют ряд фирменных функций и характеристик. Функция «Мультискрин» Huawei Share, которая объединяет ноутбук и смартфон в одно многофункциональное устройство, а также удобное для чтения, работы с документами и просмотра веб-сайтов соотношение сторон экрана 3:2. Для разблокировки и запуска ноутбуков Huawei использовала кнопку питания со встроенным сканером отпечатков пальцев: пользователи могут снять блокировку и обеспечить защиту личной информации. В комплект ноутбуков входит зарядное устройство 65 Вт с разъёмом USB-C, которое позволяет не только пополнять заряд батареи ноутбука, но и подходит к любым другим устройствам с таким же разъёмом, в том числе к смартфонам с технологией быстрой зарядки Huawei SuperCharge.
Серия MateBook X Pro ориентирована на корпоративных пользователей и профессиональных производителей контентаь. Ноутбук MateBook X Pro помимо сенсорного 3К-экрана, процессора Intel Core i7 десятого поколения, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ на SSD-накопителе, получил самую быструю на сегодняшний день Wi-Fi-технологию и Bluetooth 5.0, которые обеспечивают удвоенную скорость передачи данных, в четыре раза более широкое покрытие и в восемь раз более мощное вещание. А интеллектуальная функция шумоподавления с четырьмя микрофонами обеспечивает распознавание голосовых команд с расстояния до четырех метров.
Цены:
Huawei MateBook 13 — 77990 рублей
Huawei MateBook X Pro — 129990 рублей
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