Ноутбуки резко подорожали

Александр
Фото: Unsplash

Как выяснили «Ведомости», за год цены на ноутбуки в России в среднем увеличились на 10%. Сильнее всего подорожали устройства Apple — на 40-50%.

Рост цен в основном затронул ноутбуки топовых брендов. Год назад средняя стоимость ноутбука составляла примерно 60 тысяч рублей, а к декабрю 2023 года она увеличилась до 66 тысяч рублей. Так, к примеру, игровая модель Acer Nitro 5 годом ранее стоила 60 тысяч рублей, а теперь её продают за 82 тысячи. Сейчас покупатели чаще всего приобретают устройства китайских и китайских марок ценой от 40 до 60 тысяч рублей. Также увеличился спрос на модели российских брендов.

По прогнозам экспертов, в 2024 году электроника подорожает в России ещё сильнее. К этому приведёт увеличение сбора на утилизацию техники.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым
1
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Cсылки по теме:
Samsung представила процессор Exynos 2200 с графикой на базе архитектуры AMD RDNA 2
В зарубежные ноутбуки поставят российские процессоры «Байкал». Будете брать?
В новейших процессорах Intel обнаружена неприятная проблема

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила светильник за 30 тысяч рублей. Дорого, но сложно не захотеть его
Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+4347
Gabriel
Цена к новому году всегда идёт вверх , ну просто грех не подзаработать на желающих прикупить подарки своим близким и любимым. Каждый год один и тот же аттракцион под названием «берите быстрее , а то после нового года будет ещё дороже.»
час назад в 21:26
#