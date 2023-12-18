Ноутбуки резко подорожали

Как выяснили «Ведомости», за год цены на ноутбуки в России в среднем увеличились на 10%. Сильнее всего подорожали устройства Apple — на 40-50%.
Рост цен в основном затронул ноутбуки топовых брендов. Год назад средняя стоимость ноутбука составляла примерно 60 тысяч рублей, а к декабрю 2023 года она увеличилась до 66 тысяч рублей. Так, к примеру, игровая модель Acer Nitro 5 годом ранее стоила 60 тысяч рублей, а теперь её продают за 82 тысячи. Сейчас покупатели чаще всего приобретают устройства китайских и китайских марок ценой от 40 до 60 тысяч рублей. Также увеличился спрос на модели российских брендов.
По прогнозам экспертов, в 2024 году электроника подорожает в России ещё сильнее. К этому приведёт увеличение сбора на утилизацию техники.
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