Ноутбуки ушедших брендов вернулись в Россию
Александр Кузнецов —
По данным «Известий», в России был возобновлён ввоз ноутбуков HP, Lenovo, Asus, Samsung и других брендов, которые весной и летом этого года закрыли свои представительства и официально покинули российский рынок.
Журналисты выяснили, что ритейлеры успешно наладили параллельный импорт ноутбуков и постепенно расширяют ассортимент. При этом торговые сети самостоятельно русифицируют устройства — например, наносят кириллицу на клавиатуры с помощью лазерной гравировки или предлагают покупателям наклейки на клавиши.
Производители очень сдержанны в комментариях «Известиям» — они отсылают журналистов к старым пресс-релизам, в которых говорится об уходе с российского рынка. Ритейлеры тоже скромны и не рассказали, где закупают устройства — напрямую у производителей или через посредников.
После ухода именитых брендов в Россию пришли малоизвестные торговые марки из Китая. Возвращение продукции HP, Lenovo, Asus и Samsung наверняка стало для них неприятной неожиданностью, ведь они планировали занять освободившуюся нишу.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia