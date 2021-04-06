Новое поколение ТВ-приставки Apple TV получит поддержку картинки с частотой обновления 120 Гц. Об этом свидетельствуют элементы кода, найденные в tvOS 14.5.Новая приставка также предложит порт HDMI 2.1. В текущем поколении стоит HDMI 2.0, он ограничен разрешением 4K при 60 Гц. HDMI 2.1 позволяет выводить на экран изображение с параметрами 4K 120 Гц.Картинка, воспроизводимая с помощью Apple TV, станет более плавной. Ранее Apple так усовершенствовала iPad Pro — в 2018 году новое поколение получило дисплей 120 Гц.Ранее сообщалось, что следующее поколение приставки получит обновленный пульт с кнопкой по центру. Дата выхода устройства неизвестна.