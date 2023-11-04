Новая проблема iPhone 15 Pro — смартфон может расплавиться изнутри
Фархад Усманов —
Пользователь Reddit под ником Trulywenttospace поделился жуткой историей о сгоревшем iPhone. Свой рассказ он подкрепил фотографиями.
По словам автора, он проснулся от запаха палёного пластика и обнаружил, что его новенький iPhone 15 Pro расплавился изнутри. При этом гаджет не был на зарядке — он просто лежал. На фотографиях видно, что сам девайс остался целым и не взорвался. Вероятно, проблема связана с контроллером питания дисплея, что косвенно подтверждают разводы с внутренней стороны экрана.
К счастью, в ближайшем Apple Store пользователю обменяли iPhone на новый. Сотрудники были удивлены произошедшим, и отметили, что сталкиваются с таким впервые.
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK — vk.com/iguides
Рекомендации
- Меня бесит: 7 причин из-за которых хочется забыть iPhone и купить Android
- Xiaomi выпустила топовый гаджет для мужчин — Mijia Hair Clipper 2
- Именно такую консоль мы ждали от Sony. Дизайнер показал, как должна выглядеть новая PSP Pro
- Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra