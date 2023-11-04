Новая проблема iPhone 15 Pro — смартфон может расплавиться изнутри

Пользователь Reddit под ником Trulywenttospace поделился жуткой историей о сгоревшем iPhone. Свой рассказ он подкрепил фотографиями.По словам автора, он проснулся от запаха палёного пластика и обнаружил, что его новенький iPhone 15 Pro расплавился изнутри. При этом гаджет не был на зарядке — он просто лежал. На фотографиях видно, что сам девайс остался целым и не взорвался. Вероятно, проблема связана с контроллером питания дисплея, что косвенно подтверждают разводы с внутренней стороны экрана.К счастью, в ближайшем Apple Store пользователю обменяли iPhone на новый. Сотрудники были удивлены произошедшим, и отметили, что сталкиваются с таким впервые.