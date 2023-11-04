Новая проблема iPhone 15 Pro — смартфон может расплавиться изнутри

Фархад
15 pro

Пользователь Reddit под ником Trulywenttospace поделился жуткой историей о сгоревшем iPhone. Свой рассказ он подкрепил фотографиями.

По словам автора, он проснулся от запаха палёного пластика и обнаружил, что его новенький iPhone 15 Pro расплавился изнутри. При этом гаджет не был на зарядке — он просто лежал. На фотографиях видно, что сам девайс остался целым и не взорвался. Вероятно, проблема связана с контроллером питания дисплея, что косвенно подтверждают разводы с внутренней стороны экрана.

15 pro

К счастью, в ближайшем Apple Store пользователю обменяли iPhone на новый. Сотрудники были удивлены произошедшим, и отметили, что сталкиваются с таким впервые.
0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Reddit
Cсылки по теме:
Презентацию Apple полностью сняли на iPhone 15 Pro Max и смонтировали на Mac
Apple вылечила выгоревшие экраны iPhone 15 Pro в iOS 17.1
Как запускать Алису вместо Siri на iPhone 15 Pro

Рекомендации

Рекомендации

Меня бесит: 7 причин из-за которых хочется забыть iPhone и купить Android
Xiaomi выпустила топовый гаджет для мужчин — Mijia Hair Clipper 2
Именно такую консоль мы ждали от Sony. Дизайнер показал, как должна выглядеть новая PSP Pro
Только посмотрите, какой кабель Apple положит в комплект iPhone 15 Ultra

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+742
Dmitriy
Прям и текстолит расплавился, и керамика и стекло... И два завода рядом сгорели....
50 минут назад
#
+4311
Gabriel
Какая интересная жизнь у владельцев новинок от Эппл.
Всего за каких то 1000-1500$ перегревы , выгорания, пожары.
Добро пожаловать в Apple adventures.
П.с:
Смех плохой, а если бы такое случилось скажем в больнице, в палате с кислородной магистралью?
2 минуты назад
#