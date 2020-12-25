





Поставщик многочисленных утечек по поводу дисплеев устройств Росс Янг из DSCC поделился новой информацией о складных устройствах Samsung, выход которых ожидается в 2021 году. По его словам, у Galaxy Z Fold третьего поколения экран будет меньше, чем у предшественника, а Z Flip 3 станет немного больше.Росс Янг сообщает, что Galaxy Z Fold 3 получит основной дисплей с диагональю 7,55 дюйма с разрешением 2208 × 1768 пикселей, соотношением сторон 5:4 и плотностью пикселей 375 PPI. По словам аналитика, уменьшение размера экрана необходимо для размещения стилуса S-Pen внутри корпуса. На это решение намекал ранее опубликованный патент Samsung.Также утверждается, что раскладушки Z Flip 3 и Z Flip Lite оснастят 6,7-дюймовыми дисплеями. Это на 0,03 дюйма больше, чем у предшественника. Размер внешнего экрана Z Flip 3 составит 1,81 дюйма, а дисплей Z Flip 3 получит поддержку частоты обновления 120 Гц. Ожидается, что Samsung выпустит в следующем году четыре складных устройства.