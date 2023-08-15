Новенькую Lada Iskra слили на видео раньше срока

Короткий ролик был снят в процессе тестирования автомобиля недалеко от Центра Инжиниринга ВАЗа. Об этом сообщает инсайдер из Avtograd News.По некоторым данным новинку готовятся представить уже в августе, а ее массовое производство запланировано на 2024 год. По словам АвтоВАЗа Lada Iskra создана на базе локализованной французской платформы CMF-B LS от Renault-Nissan. Предположительно авто получит варианты кузова седан, универсал и кросс-универсал. Также в модели будет присутствовать китайский вариатор, аналогичный с Lada Vesta NG.Желающим отдать предпочтение отечественной новинке предложат 90- и 106-сильные атмосферные двигатели объемом 1,6 л или 122-сильный мотор на 1,8-литра.