Новенькую Lada Iskra слили на видео раньше срока

Артем
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Короткий ролик был снят в процессе тестирования автомобиля недалеко от Центра Инжиниринга ВАЗа. Об этом сообщает инсайдер из Avtograd News.

По некоторым данным новинку готовятся представить уже в августе, а ее массовое производство запланировано на 2024 год. По словам АвтоВАЗа Lada Iskra создана на базе локализованной французской платформы CMF-B LS от Renault-Nissan. Предположительно авто получит варианты кузова седан, универсал и кросс-универсал. Также в модели будет присутствовать китайский вариатор, аналогичный с Lada Vesta NG.



Желающим отдать предпочтение отечественной новинке предложат 90- и 106-сильные атмосферные двигатели объемом 1,6 л или 122-сильный мотор на 1,8-литра.
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Источник:
Avtograd News
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