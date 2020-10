Компания Acer провела в Тайбэе презентацию, на которой были показаны новые устройства. Среди них — ноутбуки, хромбуки, умная колонка, мониторы, лазерные проекторы, настольные компьютеры.Acer представила свои первые хромбуки на базе вычислительной платформы Qualcomm Snapdragon 7c. В этих моделях портативная конструкция сочетается с высокой производительностью, длительным временем автономной работы и возможностью использования связи 4G LTE для постоянного подключения к сети.Snapdragon 7c с 8-нм восьмиядерным процессором Qualcomm Kryo 468 обеспечивает улучшенную многозадачность и мгновенную скорость реакции на команды пользователя. Встроенная графическая подсистема Qualcomm Adreno 618 позволяет запускать онлайн-игры и смотреть потоковое видео в высоком качестве. Хромбук способен проработать от одного заряда до 141 часов, то есть целый рабочий или учебный день.Устройство оборудовано 13,3-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением Full HD. Верхняя крышка алюминиевая, а экран и тачпад защищены стеклом Corning Gorilla Glass, которое обеспечивает устойчивость к царапинам и повреждениям. Acer Chromebook Spin 513 весит 1,2 кг при толщине 15,55 мм. Устройство может поставляться в версии с подсветкой клавиатуры.Пара креплений экрана с возможностью поворота на 360 градусов позволяют развернуть хромбук в одно из четырёх положений: режим раскладушки для традиционного ввода с клавиатуры, режим планшета, экрана и «палатки» для презентаций или при работе в ограниченном пространстве. Два встроенных микрофона обеспечивают передачу звука во время видеоконференций.Беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac с технологией 2×2 MIMO и возможностью подключения к 4G LTE позволяет оставаться на связи дома, в офисе или в дороге. Хромбук оборудован двумя полнофункциональными портами USB Type-C с поддержкой USB 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), подключением к DisplayPort через USB-C и зарядкой через USB. Также на корпусе есть разъём USB 3.2 Type-A, а беспроводные периферийные устройства можно подключить через Bluetooth 5.0. Поддерживается установка до 8 Гб памяти SDRAM LPDDR4X и накопителя с максимальной ёмкостью до 128 Гб.Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H) появится в продаже в Северной Америке в феврале 2021 года по цене от 399,99 долларов США, и в регионе EMEA в январе 2021 года по цене от 429 евро.Acer Chromebook Enterprise Spin 513 обеспечивает безопасность, поддержку корпоративных функций и экономию средств, помогая компаниям управлять своими устройствами. Компактный форм-фактор, высокая производительность, поддержка постоянного подключения к сети 4G LTE и бизнес-возможности Chrome OS создают среду для работы сотрудников вне зависимости от того, где они находятся. Благодаря автоматической регистрации ИТ-отделы смогут выдавать Acer Chromebook Enterprise Spin 513 сотрудникам сразу после приобретения. Устройство автоматически зарегистрируется в корпоративной сети при первом подключении пользователя к сети Интернет. Chrome OS упрощает процесс развертывания, управления и поддержки «облачных» приложений для удалённых сотрудников, в итоге увеличивая время безотказной работы системы и снижая общую стоимость владения (TCO).Acer Chromebook Enterprise Spin 513 появится в продаже в Северной Америке в марте 2021 года по цене от 699,99 долларов США, и в EMEA в феврале 2021 года по цене от 699 евро.Chromebox CXI4 — компактное решение для школьных лабораторий и классных комнат, семейного использования и малого бизнеса. Этот гаджет обеспечивает доступ к информации и помощь в сферах, связанных с обслуживанием клиентов, и может использоваться в качестве базы для информационных киосков или цифровых вывесок. Его можно приобрести вместе с обновлением Chrome Enterprise Upgrade, которое предоставляет сотрудникам необходимые бизнес-функции.Chromebox CXI4 оборудован процессором Intel Core i7 10-го поколения и оснащён портами для подключения нескольких экранов, периферийных устройств и других аксессуаров, включая до пяти портов USB 3.2 Gen 2, порт USB 3.2 Type-C и два порта HDMI. Устройство оснащено беспроводным адаптером Intel Wi-Fi 6 (802.11ax) и сетевым портом RJ45 для быстрого проводного или беспроводного подключения к интернету.Установить Chromebox CXI4 можно креплением к задней части монитора с помощью монтажного комплекта VESA. Его также пожно разместить отдельно и закрепить с помощью замка Kensington.Acer Chromebox CXI4 выйдет на рынки Северной Америки и EMEA в первом квартале 2021 года по цене от 259,99 долларов США и 569 евро, соответственно. Acer Chromebox Enterprise CXI4 появится в продаже в Северной Америке и EMEA в первом квартале 2021 года по цене от 409,99 долларов и 639 евро, соответственно.Halo — одна из первых «умных» колонок с поддержкой Google Assistant и технологии DTS. Новинка обеспечивает громкий звук, который разносится на 360 градусов. Acer утверждает, что это стильное и универсальное устройство, которое способно вписаться в любой интерьер благодаря своему современному дизайну. Компактный размер позволяет разместить эту колонку даже на загромождённом столе или кухонной стойке. RGB-подсветка основания даёт дополнительные возможности для кастомизации, например, синхронизацию с ритмом музыки для создания нужной атмосферы или смену цветовой схемы в зависимости от времени суток.Дополнительный светодиодный дисплей позволяет видеть время или прогноз погоды. Также в разработке находится приложение, которое даст возможность выводить на этот экран простое изображение или сообщение. Поддержка Google Assistant позволит запустить помощника голосовой командой, чтобы включить музыку, подкасты, новости, получить ответ на интересующий вопросы и активировать другие функции системы. Два всенаправленных микрофона могут отличить фоновый шум от голосовых команд и обеспечивают высокую скорость реакции на голос пользователя, а физический переключатель на корпусе колонки позволит отключить микрофон из соображений конфиденциальности.«Умная» колонка Acer Halo появится в Северной Америке в первом квартале 2021 года по цене от 109,99 долларов США, а в регионе EMEA — в декабре 2020 года по цене от 119 евро.Новые мониторы в линейке Predator XB3 оборудованы дисплеями с разрешением FHD (1920×1080 пикселей) или QHD (2560×1440 пикселей), высокой частотой обновления и сертификацией VESA DisplayHDR. Каждый монитор серии получил и свою специализацию: XB273U NV сертифицирован по стандарту Eyesafe, XB253Q GW может похвастаться частотой обновления 280 Гц (с возможностью разгона) и временем отклика 0,5 мс (GtG), а XB323U GX гарантирует точную цветопередачу с покрытием 99% спектра Adobe RGB.Монитор Predator XB273U NV входит в линейку XB3 VisionCare, создавался с целью обеспечить геймерам комфортный игровой процесс. Это один из первых игровых мониторов, сертифицированных по стандарту Eyesafe. Устройство работает с использованием технологии фильтра синего света, сохраняя при этом четкость и яркость цветов. Кроме того, пакет Acer VisionCare 4.0 включает технологии LightSense, AdaptiveLight, ColorSense и ProxiSense, которые автоматически регулируют яркость и цветовую температуру монитора в соответствии с окружающим освещением, что помогает снизить нагрузку на глаза.Predator XB273U NV обладает 27-дюймовой матрицей на основе технологии Agile-Splendor IPS1 с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), широкими углами обзора, временем отклика 1 мс и частотой обновления до 170 Гц при разгоне, а также охватом 95% цветового спектра DCI-P3. Сертифицированный по стандарту VESA DisplayHDR 400, монитор XB273U NV обеспечивает полноценное 8-битное качество изображения и динамически регулирует яркость экрана в соответствии с отображаемой картинкой, позволяя добиться более тёмных оттенков.Эта модель оснащена подсветкой RGB LightSense, которая синхронизируется с отображаемыми на экране цветами, музыкой, мультимедиа и киберспортивными турнирами. Встроенный передатчик TX может при помощи беспроводного подключения синхронизировать цвета и ритм подсветки с другими мониторами в сети, что производит ещё более удивительный эффект. Эргономичная подставка позволяет найти удобные угол наклона и поворота, а также высоту монитора.Predator XB273U NV будет доступен в Северной Америке в январе 2021 года по цене от 549,99 долларов США; в регионе EMEA — в январе 2021 года по цене от 549 евро; в Китае — в ноябре 2020 года по цене от 3999 юаней.В Predator XB253Q GW используется 24,5-дюймовая IPS-панель с разрешением FHD (1920×1080 пикселей), совместимая с NVIDIA G-SYNC, которую можно разогнать до частоты обновления 280 Гц с временем отклика до 0,5 мс. Встроенная подсветка RGB LightSense с девятью различными спецэффектами синхронизирует RGB с ритмом музыки, звуками игры и не только. У монитора можно регулировать угол наклона и поворота, а также высоту.Predator XB253Q GW будет доступен в Северной Америке в январе 2021 года по цене от 429,99 долларов США; в регионе EMEA — в январе 2021 года по цене от 449 евро; в Китае — в декабре 2020 года по цене от 2999 юаней.Совместимость с NVIDIA G-SYNC и 32-дюймовая панель QHD (2560×1440 пикселов), частота обновления 270 Гц и время отклика до 0,5 мс, плавность и низкая задержка в модели Predator XB323U GX позволяют значительно снизить размытость изображения во время игрового процесса. Монитор обладает покрытием 99% AdobeRGB, сертификацией VESA DisplayHDR 600 и поддерживает 8-битную обработку изображения, отображая глубокий чёрный цвет. Также можно регулировать наклон устройства, поворот и высоту.Predator XB323U GX будет доступен в Северной Америке в январе 2021 года по цене от 899,99 долларов США; в регионе EMEA — в декабре 2020 года по цене от 999 евро; в Китае — в ноябре по цене от 6999 юаней.Монитор Predator X34 GS «расширяет кругозор» с помощью 34-дюймового изогнутого экрана с разрешением UWQHD (3440×1440 пикселей), работающего в с панелью Agile-Splendor IPS, которая обеспечивает четкость изображения при больших углах обзора. Совместимый с NVIDIA G-SYNC дисплей обладает частотой обновления до 180 Гц и временем отклика 0,5 мс. Также поддерживается технология VESA DisplayHDR 400 и охват 98% спектра DCI-P3. Подставка обеспечивает регулировку наклона, поворота и высоты устройства. Два встроенных динамика мощностью 7 Вт позволяют не использовать внешние колонки.Predator X34 GS будет доступен в Северной Америке в декабре по цене от 999,99 долларов США; в регионе EMEA — в декабре по цене от 1099 евро; в Китае — в ноябре по цене от 7999 юаней.Acer Nitro XV272U KV и Nitro XV272 LV — две новые 27-дюймовые модели в линейке Nitro. Они прошли сертификацию технологии Eyesafe, которая сокращает усталость глаз и даёт дополнительный комфорт при использовании, а эргономичная подставка позволяет геймерам находить удобное положение экрана, регулируя наклон, поворот и высоту.Acer Nitro XV272U KV предлагает потрясающую четкость картинки с разрешением QHD (2560×1440 пикселов), низким показателем Delta E<1 и охватом 95% цветового спектра DCI-P3. Монитор работает с частотой до 170 Гц и временем отклика 1 мс на панели Agile-Splendor IPS. Устройство оснащено технологиями LightSense, ColorSense и ProxiSense, которые поддерживают автоматическую регулировку настроек в зависимости от окружающего освещения.Nitro XV272U KV будет доступен в Северной Америке в декабре по цене от 399,99 долларов США; в регионе EMEA — в декабре по цене от 469 евро; в Китае — в декабре по цене от 2999 юаней.Монитор Nitro XV272 LV оснащен панелью Agile-Splendor IPS с разрешением FHD (1920×1080 пикселей), частотой до 165 Гц, цветовым охватом 90% DCI-P3 и низким показателем Delta E<1.Nitro XV272 LV будет доступен в Северной Америке в декабре по цене от 279,99 долларов США; в регионе EMEA — в ноябре по цене от 319 евро; в Китае — в декабре по цене от 1999 юаней.Модель VD6510i — это беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p и яркостью 3000 люмен, который обеспечивает изображение с частотой 120 Гц, 125% покрытия цветовой гаммы Rec. 709 и яркость 3000 ANSI-люмен. Светодиодные проекторы устойчивы к снижению яркости и экологически чистые, поскольку не содержат ртути.Также обладающий яркостью 3000 ANSI-люмен, проектор PD1530i предназначен для бизнеса. Он разработан для использования на встречах. Беспроводной светодиодный проектор с разрешением 1080p можно использовать со 100-дюймовым экраном с расстояния менее 3 м. Светодиодные проекторы достигают полной яркости почти сразу после включения, что позволяет избежать задержек в начале встреч, и эта яркость сохраняется надолго: при сроке службы 30 тысяч часов пользователи могут рассчитывать на годы использования проектора.Проекторы серии PD будут доступны в Северной Америке по цене от 1099 долларов США, а в регионе EMEA — от 1199 евро.Проекторы серии VD будут доступны в Северной Америке по цене от 1099 долларов США.При затратах всего 143 Вт мощности, серия Acer XL (XL1220/XL1320W/XL1520) состоит из одних из энергоэффективных лазерных проекторов. Проекторы серии XL обеспечивают потрясающее качество изображения с разрешением до 1080p, а их цена соответствует ценам массового рынка. Сертификация IP6X указывает на то, что проекторы пыленепроницаемы. Это степень защиты гарантирует предотвращение попадания внутрь пыли или других твердых частиц, способных повредить устройство. Доступны портретный и 360-градусный режимы проецирования, что позволяет проекторам серии XL адаптироваться к разным сценариям использования.Проекторы XL будут доступны в Северной Америке по цене от 999 долларов США, а в регионе EMEA — от 999 евро.Модель Acer UL5630 — это ультракороткофокусный проектор, созданный для работы в ограниченном пространстве. Он способен проецировать 120-дюймовое изображение в разрешении WUXGA (1920×1200 пикселей) с яркостью 4500 люмен на расстоянии всего 31 см.Проектор UL5630 будет доступен в Северной Америке по цене от 2 099 долларов США, а в регионе EMEA-от 1 999 евро.Серия лазерных проекторов PL (PL7610/PL7610T/PL7510) обладает яркостью 6000 ANSI-люмен. Это устройства, не требующие особого обслуживания, со сроком службы 30 тысяч часов и подходящие для работы на крупных площадках: на конференциях, при презентациях в зале заседаний или на выставочных стендах.Проектор PL7610T будет доступен в Северной Америке по цене 2399 долларов США, а в регионе EMEA — по цене 2499 евро.Acer B248Y — эргономичный монитор, сертифицированный по стандарту TÜV/Eyesafe и оснащенный рядом функций, снижающих нагрузку на глаза, таких как Acer LightSense и Acer ColorSense. Они автоматически регулируют яркость экрана и цветовую температуру. Дисплей IPS с разрешением FHD (1980×1080 пикселей) располагается на подставке Ergostand, которая позволяет легко отрегулировать высоту, угол наклона и поворота или даже повернуть монитор на 90 градусов в портретный режим.Встроенная док-станция превращает монитор в самостоятельное рабочее место: беспорядка на столе становится меньше, а разъёмы RJ45 и USB Type-C 100W PD упростят подключение при переезде из офиса в офис или с работы домой. Несколько мониторов можно объединить в одну систему, что обеспечит больше экранной площади. Регулируемая веб-камера с разрешением FHD, поддерживающая Windows Hello, позволяет тонко настроить угол обзора, или физически закрыть объектив, чтобы избежать случайного включения в неудачный момент.Acer B248Y будет доступен в Северной Америке в феврале 2021 года по цене 329,99 доллара США, а в регионе EMEA в феврале 2021 года-по цене 349 евро.Acer CBL272U — это 27-дюймовый монитор, сертифицированный по стандарту TÜV/Eyesafe, который обладает экраном с разрешением QHD (2560×1440 пикселей), точностью цветопередачи Delta E<1 и 99% охвата гаммы sRGB. Монитор поддерживает углы обзора 178° и обладает рядом удобных для глаз функций: BlueLightShield Pro для фильтрации потенциально опасного синего свечения, антибликовой технологией ComfyView, адаптивной подсветкой, которая позволяет снизить яркость монитора до 15% для использования в ночное время. Монитор использует технологию VRB для достижения времени отклика 1 мс и уменьшения размытости, а поддержка HDR10 позволяет улучшить контраст между тёмными и светлыми областями.Профессиональный монитор, который можно использовать в бизнес-среде. Он сертифицирован по стандарту TÜV/Eyesafe, обладает разрешением FHD (1920×1080 пикселей). Функциональная подставка позволяет регулировать высоту, угол поворота и наклона. Монитор также может работать с приложением Acer Smart Console, что позволяет отображать содержимое телефона и управлять им на мониторе.Настольные компьютеры ConceptD имеют обновлённый дизайн, они выполнены в чистом белом цвете, и к ним можно подобрать соответствующий по стилю монитор.Самое новое дополнение к линейке настольных компьютеров ConceptD — ConceptD 300 — это устройство в форм-факторе mid-tower 18L, достаточно компактное, чтобы его можно было разместить на столе. С белой отделкой отлично сочетаются деревянная панель сверху и черная передняя панель. Устройство имеет ряд функциональных особенностей, разработанных в ключе современной эстетики. Так, большой передний воздухозаборник с рисунком из треугольников наряду с боковой вентиляцией обеспечивает охлаждение и поддерживают уровень шума не выше 40 дБА, что соответствует тишине в библиотеке.Внутри корпуса находятся процессор Intel Core i7 10-го поколения, графика NVIDIA GeForce RTX 3070 и 64 ГБ памяти DDR4 2666 МГц, что позволяет без проблем заниматься на ConceptD 300 видеомонтажом и 3D-моделированием, работать с системами автоматизированного проектирования (CAD) и т. д. Наличие жёсткого диска ёмкостью до 4 ТБ и SSD-накопителя PCIe M.2 объёмом до 1 ТБ делает ConceptD 300 хорошим решением для архитекторов, 3D-художников и видеоредакторов.На передней панели размещены порты ввода-вывода, в числе которых несколько разъёмов USB 3.2, встроенный кардридер формата SD и порт USB Type-C, позволяющий подключать к ПК несколько дисплеев и передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с.ConceptD 300 будет доступен в регионе EMEA в ноябре 2020 по цене от 1299 евро, а в Китае — в октябре 2020 по цене от 12 999 юаней.Ноутбуки ConceptD 7 ориентированы на создателей творческого контента которые часто работают вдали от офиса или домашней студии и должны редактировать работу на ходу. Эти устройства выполнены в тонком белом корпусе, который всегда выглядит чистым и новым благодаря прочному защитному керамическому слою на металлической поверхности.Оба обновлённых ноутбука ConceptD 7 имеют такую же производительность, как у настольного компьютера, благодаря процессору Intel Core 10-го поколения. Они оснащены встроенным AI-инструментом для интеллектуальной производительности, модулем Intel Wi-Fi 6 (Gig+), IPS-дисплеем с разрешением 4K и поддерживают технологию Thunderbolt 3.ConceptD 7 Pro имеет мощный графический процессор NVIDIA Quadro RTX 5000 с 3072 ядрами CUDA, 48 ядрами RT, 384 тензорными ядрами и 16 ГБ графической памяти. Это создаёт все необходимые условия для одновременной работы с несколькими приложениями по созданию контента. ConceptD 7 также включает в себя графические процессоры NVIDIA GeForce RTX, которые подходят для проектирования цифровых моделей, создания видео для YouTube, полнометражных фильмов, 3D-контента в реальном времени или прямых трансляций игр для Twitch.ConceptD 7 Pro будет доступен в Северной Америке в декабре 2020 по цене от 3499,99 долларов США, а в регионе EMEA — в октябре 2020 по цене от 3699 евро.Отличительной особенностью ноутбуков ConceptD 7 является 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 4K UHD (3840×2160 пикселей), сертифицированный PANTONE. Он имеет цветовой охват 100% цветового пространства Adobe RGB и точность цветопередачи Delta E<2.В обоих ноутбуках используется специально разработанное решение для охлаждения — это три высокоэффективных вентилятора и новейшая технология охлаждения Acer, которые работают вместе, создавая уникальный аэродинамический «вихревой поток» (Vortex Flow), снижающий уровень шума до менее чем 40 дБА и гарантирующий, что все компоненты внутри устройства не перегреются даже при большой нагрузке.Порты USB 3.2 Gen 2 обеспечивают быстрое соединение (до 10 Гбит/с) с камерами и внешними дисками, а Thunderbolt 3 — быструю загрузку файлов и скорость передачи данных на уровне 40 Гбит/с. Соединение с несколькими дисплеями возможно благодаря поддержке DisplayPort через USB-C. Сенсорная панель была модернизирована в сравнении с предыдущими версиями этих ноутбуков и теперь закрыта стеклом Corning Gorilla. Поддержка DTS X: Ultra Audio гарантирует высокое качество звука, что важно для прямых трансляций, презентаций и онлайн-встреч.ConceptD 7 будет доступен в Северной Америке в декабре 2020 по цене от 3299,99 долларов США, а в регионе EMEA — в октябре 2020 по цене от 2899 евро.В Swift 3X поддерживается видеокарта Intel Iris Xe MAX и процессор Intel Core 11-го поколения, которые обеспечивают высокую производительность в мобильном форм-факторе. Новинка всего 1,37 кг, при этом ноутбук способен проработать до 17,5 часов от одного заряда батареи, а чтобы обеспечить ещё 4 часа непрерывной работы, достаточно подключить его к сети на 30 минут. 14-дюймовый IPS-экран с разрешением FHD отличается охватом 72% цветового пространства NTSC, а соотношение дисплея к корпусу достигает 84%. Также ноутбук поддерживает быструю загрузку контента благодаря протоколу Intel Wi-Fi 6 (Gig+) и обладает набором портов для скоростной передачи данных, включая USB-C, Thunderbolt 4 и USB3.2 Gen 2.Acer Swift 3X SF314-510G появится в Северной Америке в декабре 2020 года по цене от 899,99 долларов США; в регионе EMEA продажи стартуют в ноябре этого года по цене от 849 евро, а в Китае — в октябре, по цене от 4999 юаней.Ноутбук Acer Spin 5 — это устройство-трансформер с сенсорным экраном, которое весит всего 1,2 кг при толщине корпуса 14,9 мм. Он оборудован специальным креплением экрана, которое позволяет разворачивать его на 360 градусов, чтобы перевести в один из режимов. Среди них — режим планшета для ведения заметок или раскладушки для набора текста, в котором клавиатура Spin 5 слегка приподнимается над поверхностью стола. Сенсорный экран и тачпад устройства могут быть защищены стеклом Corning Gorilla Glass с антимикробным покрытием, а клавиатура покрыта напылением с ионами серебра. В ноутбуке установлен процессор Intel Core i7 11-го поколения и видеокарта Iris Xe, а время автономной работы составляет 15 часов.Ноутбук Acer Spin 5 SP513-55N появится в регионе Северная Америка в феврале 2021 года по цене от 999,99 долларов США; в EMEA — в декабре 2020 по цене от 1099 евро и в Китае в ноябре этого года по цене от 6999 юаней.Spin 3 — это 13,3-дюймовый ноутбук с соотношением сторон экрана 16:10, который обладает сенсорной панелью IPS с разрешением WQXGA (2560×1600 пикселей). Он оснащён новейшими процессорами Intel Core 11-го поколения с видеокартами Iris Xe. Экран Spin 3 вращается на 360 градусов предоставляя большой выбор режимов для работы и игры. Новинка также поставляется со встроенным стилусом Acer Active Stylus с 4096 уровнями чувствительности.Acer Spin 3 SP313-51N поступит в продажу в Северной Америке в марте 2021 года по цене от 849,99 долларов США; в EMEA он появится в декабре 2020 года по цене от 899 евро, а дата начала продаж и стоимость в Китае будут названы позднее.Благодаря новейшим процессорам Intel Core 11-го поколения и видеокартам Iris Xe (с возможностью установки видеокарт NVIDIA® GeForce® MX450) линейка ноутбуков-раскладушек Aspire 5 поможет пользователям с лёгкостью работать сразу над несколькими задачами. Сенсорный3 IPS3-экран c разрешением Full HD подходит для продуктивной работы и окружен узкими рамками, которые позволили добиться соотношения дисплея к корпусу ноутбука свыше 80%. В тонком и элегантном корпусе устройства нашлось место для 24 Гб ОЗУ DDR4, твердотельного накопителя M.2 PCIe ёмкостью до 1 Тб и жёсткого диска на 2 Тб. Эргономичная конструкция крепления экрана приподнимает корпус Aspire 5 над столом и наклоняет его клавиатуру под углом для ввода текста, улучшения качества звука и вентиляции компонентов, а поддержка технологии Acer Color Intelligence обеспечивает отличное качество изображения и цветопередачу. Двухдиапазонный беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 6 (Gig+) повышает пропускную способность подключения в три раза и снижает задержку на 75% по сравнению с Wi-Fi 5.14-дюймовый ноутбук Acer Aspire A514-54 поступит в продажу в Северной Америке в декабре 2020 года по цене от 499 долларов США; в EMEA он появится в ноябре этого года по цене от 599 евро, а в Китае в сентябре по цене от 4499 юаней.15,6-дюймовый ноутбук Acer Aspire A515-56 появится в регионе Северная Америка в декабре по цене от 499 долларов США; в регионе EMEA продажи модели начнутся в ноябре по цене от 599 евро, а в Китае — в сентябре по цене от 4499 юаней.17,3-дюймовый ноутбук Acer Aspire A517-52 поступит в продажу в Северной Америке в феврале 2021 года по цене от 549 долларов США, а в регионе EMEA — в ноябре по цене от 599 евро.Acer расширила коммерческую серию TravelMate тремя новыми моделями, поддерживающими процессоры Intel Core 11-го поколения с графикой Intel Iris Xe и NVIDIA GeForce MX350. Все три новые модели подключаются к сотовым сетям 4G LTE благодаря поддержке eSIM, что особенно оценят бизнес-путешественники. Модели соответствуют военному стандарту долговечности MIL-STD 810G и способны выдерживать суровые условияБлагодаря процессору Intel Core 11-го поколения, объёму оперативной памяти до 32 ГБ, использованию твердотельных накопителей 4 lane PCIe и 1 ТБ ёмкости (на базе SSD M.2) ноутбуки TravelMate демонстрируют большую вычислительную мощность. Аккумуляторы ноутбуков Acer TravelMate Spin P4 и TravelMate P4 способны проработать от одного заряда батареи до 15 часов, а TravelMate P2 — до 13 часов. TravelMate Spin P4 оснащён устойчивым к царапинам 14-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением Full HD и покрытием Corning Gorilla Glass. Экран может поворачиваться на 360 градусов в режиме ноутбука, стенда, «палатки» или планшета.Precision Touchpad обеспечивает интуитивно понятное управление жестами, а закрепляемый стилус Acer Active и поддержка Windows Ink позволяют рисовать и делать заметки.TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 поставляются с рядом качественных обновлений, которые в конечном итоге облегчают переход к работе из дома. Ноутбуки созданы в соответствии со стандартами MIL-STD-810G и включают в себя ряд жизненно важных функций, таких как влагозащищенная клавиатура и амортизирующие углы, которые позволяют устройствам уцелеть в таких ситуациях, как падения или удары при перемещении по дому. Обращённые вверх динамики обеспечивают более чёткое звучание конференц-звонков. Зарядить TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 до 80% можно всего за час.Новые ноутбуки получились лёгкими и компактными — они заключены в полуметаллический корпус с универсальным дизайном. TravelMate Spin P4 весит 1,53 кг, а TravelMate P4 — 1,45 кг, оба имеют толщину менее 18 мм. TravelMate P2 с текстурированной верхней крышкой весит всего 1,625 кг и имеет толщину 20 мм. Все три модели поддерживают Wi-Fi 6 (Gig+) и eSIM-совместимое подключение 4G LTE, благодаря чему во время путешествий можно поментально подключать к местным сотовым сетям и быстро осуществлять передачу данных без необходимости менять SIM-карты или специально ходить по магазинам.Все новые модели TravelMate оснащены портом Thunderbolt 4, обеспечивающим передачу данных на скорости до 40 Гбит/с. На ноутбуках установлено приложение Acer Office Manager, которое обеспечивает удаленное управление.«Доверенный платформенный модуль» (Trusted Platform Module, TPM) 2.0 в TravelMate P4 и TravelMate Spin P4 предоставляет защиту от несанкционированного доступа во время загрузки системы. Для безопасного входа в систему через Windows Hello ноутбуки оснащены инфракрасными камерами и считывателями отпечатков пальцев, а шторка веб-камеры обеспечивает дополнительную защиту.TravelMate P2 (TMP214-53) будет доступен в Северной Америке в марте 2021 года по цене от 799,99 долларов США; в регионе EMEA — в ноябре по цене от 759 евро; в Китае — в октябре, по цене от 4999 юаней.TravelMate P4 (TMP414-51) будет доступен в Северной Америке в декабре, по цене от 899,99 долларов США; в EMEA его можно будет купить в ноябре по цене от 899 евро; в Китае — в октябре по цене от 5999 юаней.TravelMate Spin P4 (TMP414RN-51) будет доступен в Северной Америке в декабре по цене 999,99 долларов США; в EMEA — в ноябре по цене от 999 евро; и в Китае — в октябре по цене от 6999 юаней.