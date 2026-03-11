Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Новинки Apple — уже в restore:

Александр


С сегодняшнего дня, одновременно с мировым стартом продаж, в сети restore: можно протестировать новые устройства Apple — с 11 марта iPhone 17, MacBook Neo, MacBook Pro и iPad Air представлены в флагманском магазине бренда на Неглинной 8/10 в Москве. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

11 марта в 21:00 (МСК) во флагманском магазине restore: началась прямая трансляция с первой в России распаковкой новинок вместе с Михаилом Батусовым, экспертом restore: и Сергеем Епихиным — техноблогером и экспертом iGuides.ru. Запись трансляции можно посмотреть на сайте restore:.
После старта продаж, запланированного в сети на середину марта, restore: расширит количество розничных магазинов, где можно будет первыми оценить и протестировать новинки.
restore: сохраняет статус премиального ритейлера и среди первых стремится предоставить покупателям возможность приобрести флагманские новинки Apple с традиционно высоким уровнем сервиса и гарантий. Весенние новинки привлекли особенное внимание и адептов бренда, и тех, кто давно планировал присоединиться к экосистеме. Предзаказ на новинки Apple можно оформить в любом магазине сети restore:, на сайте и в приложении бренда. С подробностями можно ознакомиться на сайте restore:.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Как добавить свои тренировки в iOS 26.1. Новая функция поможет отслеживать спортивные достижения без Apple Watch
iPhone 18 получит новую камеру
Вышла первая бета-версия macOS Tahoe 26.2 для разработчиков

Рекомендации

Рекомендации

Что подарить на Новый год: родным, друзьям или коллегам
Что подарить на Новый год, когда у неё уже есть последний айфон
🎄 Что подарить на Новый год: восемь необычных идей на все случаи жизни
В РФ будут выдавать смартфоны бесплатно с одним условием

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии