Новинки Apple — уже в restore:

С сегодняшнего дня, одновременно с мировым стартом продаж, в сети restore: можно протестировать новые устройства Apple — с 11 марта iPhone 17, MacBook Neo, MacBook Pro и iPad Air представлены в флагманском магазине бренда на Неглинной 8/10 в Москве.

