Новинки Apple — уже в restore:

С сегодняшнего дня, одновременно с мировым стартом продаж, в сети restore: можно протестировать новые устройства Apple — с 11 марта iPhone 17, MacBook Neo, MacBook Pro и iPad Air представлены в флагманском магазине бренда на Неглинной 8/10 в Москве.
11 марта в 21:00 (МСК) во флагманском магазине restore: началась прямая трансляция с первой в России распаковкой новинок вместе с Михаилом Батусовым, экспертом restore: и Сергеем Епихиным — техноблогером и экспертом iGuides.ru. Запись трансляции можно посмотреть на сайте restore:.
После старта продаж, запланированного в сети на середину марта, restore: расширит количество розничных магазинов, где можно будет первыми оценить и протестировать новинки.
restore: сохраняет статус премиального ритейлера и среди первых стремится предоставить покупателям возможность приобрести флагманские новинки Apple с традиционно высоким уровнем сервиса и гарантий. Весенние новинки привлекли особенное внимание и адептов бренда, и тех, кто давно планировал присоединиться к экосистеме. Предзаказ на новинки Apple можно оформить в любом магазине сети restore:, на сайте и в приложении бренда. С подробностями можно ознакомиться на сайте restore:.